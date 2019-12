Liebe Eltern, seid mal unvernünftig!

Meine präpubertierende Tochter hat mich auf dieses Thema ufeglupft. Diesen unbekümmerten Teenie versuche ich in letzter Zeit des Öftern zur Vernunft anzuleiten: «Nei, kei Schoggi meh vor em Znacht!», «Leg doch die warm Jagge aa», «Salamibrötli mit Nutella isch doch gruusig». Solche Sätze spule ich in der Endlosschleife ab. Nützen tun sie bestenfalls im Moment, und genauso schnell ist die Predigt wieder vergessen.

Schliesslich sind Kinder, die sich zu Erwachsenen mausern, gegen neunmalkluge Sprüche der altmodischen Eltern immun. Sie möchten das Leben erfahren, nicht in der Theorie und nur vom hören-sagen her kennen. Nein, spüren möchten sie das eigene Sein, mit allen Sinnen, voller Neugier, voller seltsamen Ansichten, voller haarsträubenden Ideen.

Die Dosis macht das Gift

Doch dann kommt Mutti wieder ins Spiel, die Lehrer und andere Spassbremsen und Prellböcke. Die stellen ätzende Regeln auf, fordern Disziplin und angepasstes Verhalten. Sie schieben einen Riegel. Endstation Unvernunft. Fertig luschtig. Aber vernünftiges Leben verträgt sich nicht mit «Larifari». Vernünftiges Leben scheint eine Allergie zu haben gegen Spass und Unsinn, eine Unverträglichkeit gegen jede Unsitte und jeden Regelverstoss. Dabei ist es wie bei allem: die Dosis macht das Gift.

Ist es ein Privileg der Jugend, das Leben leicht zu nehmen, so zu leben, wie es einem gefällt, ganz nach Pippi Langstrumpf? Meiner eigenen Theorie nach ist es so, dass wir mit zunehmendem Alter automatisch vernünftiger werden. Spätestens dann, wenn einem der Nachwuchs rebellisch auf die Schulter tippt und die Unvernunft für sich in Anspruch nimmt. Will heissen: je unvernünftiger die Kinder, desto vernünftiger die Eltern. Oder so.

Doch wenn ich meinen Film zurückspule, erkenne ich, dass Begebenheiten und Erlebnisse, in denen ich so gar nicht kopfgesteuert und vernunftsorientiert handelte, mich beseelten. In solchen Momenten fühlte ich mich jeweils besonders lebendig. Sie sind die Farbtupfer in meiner Curriculum Vitae und bleiben unvergesslich – ganz egal, ob die Geschichte damals peinlich, lustig oder traurig ausging.