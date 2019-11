Der verlorene Sohn in der Fankurve

Auf Sicherheit programmiert und Angst gebürstet

Ein Fussballfan zu sein, ist momentan keine Auszeichnung. Schon klar. Ein paar Idioten haben ganze Arbeit geleistet. Aber die Idiotie ist immerhin gut verteilt. Männer mit Hang zum Überbiss haben ihre Befriedigung, die Medien ihr Fressen, der gemeine Konsument sein Spiel zum Brot, die Techbranche ihren Absatz an teurem Überwachungsequipment und die politischen Organe das Plazet der auf Sicherheit programmierten, aber auf Angst gebürsteten «Ui nei!»-Gesellschaft, um am sogenannten Fan immer weitreichendere Kontroll- und Sanktionsmassnahmen auszuloten. Und was schaut für mich dabei raus: ein Meer aus Uniformierten – und ein Sohn, den ich nicht mehr finde.

Früher sass ich mit ihm im Familiensektor, später in der neutralen Zone. Ich habe dabei oft mit ihm über Gewalt geredet, über Verantwortung, Respekt, auch über Männlichkeit. Wir haben zusammen gelitten und gefeiert, gewonnen und verloren. Und am Ende gingen wir immer zusammen nach Hause. An jenem Abend zum ersten Mal nicht. Wird schon.

Der Autor lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Zürich. Aus Rücksicht auf seinen Sohn schreibt er diesen Bericht anonym.

