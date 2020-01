Legale Liebelei

Derzeit läuft grad eine aktuelle Staffel auf ITV2 und wie neulich bekannt wurde, ist einer der Kandidaten der Luke Trotman vom National League North-Verein Darlington. Trotman fällt für den Rest der Saison mit einer Achillessehnenverletzung aus und wird mit dem Segen seines Clubs in den kommenden Tagen die Villa in Kapstadt betreten. In einer Medienmitteilung gabs vom Arbeitgeber offiziell grünes Licht, weil Reha gehe auch auf einer Insel und ausserdem habe es dort auch ein Fitnessstudio.

Trotman wird übrigens der zweite Fussballer in der Show sein, schliesslich ist Kollege Finn Tapp bereits seit ein paar Tagen vor Ort und auf der Suche nach Liebe. Der Verteidiger von Oxford City wählte allerdings einen heimlicheren Weg ins Rampenlicht. Zu Beginn des Jahres musste er nach einer schlimmen Kollision verletzt ausgewechselt werden und verschwand danach von der Bildfläche. Der 20-Jährige war still und heimlich nach Südafrika geflogen, ohne irgendwen zu informieren. Die Oxforder nahmens locker: “Wir verstehen das und wünschen Finn viel Glück in der Show”, konnte man auf Twitter lesen. Zwei Tage später doppelte die Medienabteilung dann nach, um den Romeo in spe recht ordentlich zu veräppeln.

