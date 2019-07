Lauter Loser

Von Rrr (publiziert am Thu, 04 Jul 2019 12:43:16 +0000)

Herr Globi gewinnt das Quiz des Tages!

Das ja auch Bubi Eifach war: Wir suchten vier Städte, deren Vereine schon mal den letzten Platz am Uhrencup belegt haben.

1965: Maccabi Tel-Aviv. 2009: Panathinaikos Athen. 2010: Deportivo La Coruña. 2011: Hertha BSC Berlin.

Herzliche Gratulation, Herr Globi, Sie dürfen gratis an den Uhrencup zu YB-Crystal Palace! Verraten Sie unserem Dr. Rüdisühli Ihre postalische Adresse, dann sind die Tix schon quasi unterwegs.

Spendiert wurden sie hinwiederum von unserem schönsten, klügsten und most sexy Leser Herr passive attacker. Das Quiz präsentierte Ihnen der Rundeslederrätselbeauftragte Herr der Ama. Die Antworteten wurden ausgedruckt von Herrn Maldini, die Ausdrucke brachte Herr Briger dann an den Tagesquizmaster Herr Rrr. Logistisch nicht beteiligt war an der heutigen Grossveranstaltung einzig Herr Shearer, der holte gerade Bier im Denner, aber wir verlieren uns in den Details, und jetzt zurück an Ihren Arbeitsplatz!