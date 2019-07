Kompetente Konsolen-Kritik (2)

FC Sion

Wie immer mehr so etwas für Masochisten und Liebhaber von Endlos-Challenges. Das Behrami-Add-In schaut gut aus, ist aber in letzter Zeit mehr mit Crashs als mit konstanter Performance aufgefallen. Unbedingt Valons Verletzungsanfälligkeit in den Settings manuell einpegeln, sonst liegt der Spieler nur auf dem Bankkonto rum und der Präsident zieht wieder das Teamstimmungs-Level in den Keller! Allgemein scheint die Verbindung mit dem FIFA-Zentral-Server hier sehr instabil zu laufen, und die Kommunikation reisst immer wieder ab.

FC Luzern

Bieder wie immer. Meist muss man sich durch eine Serie von etwa 20 Niederlagen und glücklichen Remis durchwürgen, danach bringt ein Trainerwechsel meist kurzfristig etwas Besserung und sogar das Level „Europa League“. Dort folgt dann aber meist rasch ein Freeze.

FC Zürich

Nein, das ist nicht dein Rechner, der da raucht. Hier zeigt sich anschaulich, warum Zürich besser Bank als IT kann. Deine Kiste hat noch einen alten NEF-Prozessor? Kauf dir eine neue Kiste, damit funzt die neuste Edition definitv nicht mehr. Ob der Ersatz etwas taugt, muss sich erst noch zeigen. Was etwas billig wirkt: die Charaktere an der Seitenlinie scheinen direkt aus Grimm’s Märchenbuch rüberkopiert worden zu sein. Come on, EA, das könnt ihr besser!

FC Basel

War früher der Erfolgsgarant, heute hangelt man sich mit diesem Team von Bugfix zu Bugfix, besser wird es trotzdem nicht. Aber als richtiger Liebhaber von E-Sports natürlich weiterhin die einzige Mannschaft, die man wählen und auch voll unterstützen kann! Sehr ärgerlich: defaultmässig ist in dieser Version die Sprache auf “Hindi” eingestellt. Viel Spass beim Versuch, auf Deutsch zu wechseln; wir waren kurz davor, unseren Rechner aus dem Fenster zu werfen.

BSC Young Boys

Läuft und läuft und läuft. Seit der Behebung des Sigi-Bugs und der Installation des Wuschu-Patches ist dieses Team die Wahl für jeden Konsolen-Klaus und Angsthasen. Wer mit YB spielt, gewinnt eigentlich automatisch. Immerhin, auch dieser Version hat man eine Option auf ein Champions League-Upgrade verpasst. Das kriegst du auch beim FCB, aber da brauchst du dann schon krass geile Skills. Wer dagegen gerne im Karrieremodus spielt, dürfte dank ein paar neuen Spielern auch bei dieser Version wieder voll auf seine Kosten kommen.

Also Leute, das wär’s gewesen. Viel Spass beim gamen wünscht euch Euer Beaver_Boy98!”

Der Beitrag Kompetente Konsolen-Kritik (2) erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».