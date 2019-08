Von Herr Shearer (publiziert am Thu, 29 Aug 2019 03:58:10 +0000)

Schiedsrichter sind Spielverderber.

Ein weiteres Opfer der pingeligen Besserwisser wurde am letzten Wochenende der Brasilianer Wanderson, der für den bulgarischen Klub Ludogorets Razgrad spielt. Gegen Slavia Sofia hatte er nach seinem Treffer zum 1:0 nur noch seine Freundin im Sinn. Wie romantisch! Dem Unparteiischen hingegen muss etwas nicht gepasst haben – er gab den Treffer nicht. Und während Wanderson also seine Geliebte küsste, ging das Spiel schon wieder in die andere Richtung weiter. Aber schauen Sie selbst!