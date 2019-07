Jüngster Debütant

Von Briger (publiziert am Mon, 15 Jul 2019 11:00:53 +0000)

Im Alter von 16 Jahren und 65 Tagen debütierte er in der Premier League. Was wurde aus Matthew Briggs?

Sie erinnern sich sicher noch an den 13. Mai 2007. Fulham-Trainer Lawrie Sanchez wechselte in der 77. Minute in Middlesborough Briggs für Moritz Volz ein. Insgesamt sollte er während seiner Karriere noch 12 weitere Male für Fulham auflaufen. Immer wieder wurde er ausgeliehen, an Leyton Orient, Peterborough, Bristol City und Watford.

Nach Fulhams Abstieg 2014 verliess er den Club. Verletzungen und andere Umstände, so starb etwa 2009 seine Grossmutter, zu der er ein enges Verhältnis hatte, trugen zu den seltenen Einsätzen bei. Nach Stationen bei Millwall (Champmionship), Colchester, Chesterfield und Barnet (League One und Two) spielt der 28-jährige inzwischen in der 8. Liga. Genauer gesagt in der Isthmian League Division One North bei Maldon & Tiptree. So ganz von der grossen Fussballbühne ist er aber noch nicht abgetreten. Am CONCACAF-Gold-Cup, der am 7. Juli zu Ende ging, spielte Briggs für Guyana, dem Herkunftsland seiner Grossmutter. Nach Niederlagen gegen die USA und Panama und einem Unentschieden gegen Trinidad&Tobago war für die Südamerikaner aber nach der Vorrunde Schluss.