Holpriger WM-Start für E-Mountainbikes

Der E-MTB-Markt boomt. Daher ist es wenig überraschend, dass auch die UCI das Thema bei der Weltmeisterschaft spielen möchte – oder durch den Druck aus der Velo-Industrie sogar muss. Denn in der Vergangenheit fiel der Verband nicht gerade durch innovative Beschlüsse auf. Da liegt die Vermutung nahe, dass Druck von Aussen die Entscheidung mit beeinflusst hat. Verhärtet wird der Verdacht, wenn man an die Image-Schwierigkeiten denkt, die E-Mountainbikes nach wie vor haben. Ausserdem gibt es in Nordamerika rechtliche Probleme in Bezug auf die Trailnutzung. Da kommt eine Weltmeisterschaft mit Austragungsort in Kanada nicht ungelegen.

Fabian Obrist, Team-Manager und Fahrer des schweizerischen Teams Bergstrom, war früher selbst Cross-Country-Rennfahrer, heute steht er mit seinem E-MTB am Start. Die Faszination für E-MTB Rennen beschreibt er so: «Wir fahren Strecken hoch, die sind wir beim CC-Rennen bergab gefahren, und die Abfahrten sind richtig harte Enduro-Strecken. Zudem hat die gesamte Rennstrecke über 90 Prozent Singletrails.» Aktuell hat Obrist schon zwei Rennen der vierteiligen Rennserie «World E-Bike Series» absolviert und hofft, für die Schweiz in Kanada an den Start zu gehen. Fest eingeplant hat er die Weltmeisterschaft.