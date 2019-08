Grosse Umfrage

Von Rrr (publiziert am Wed, 07 Aug 2019 03:58:45 +0000)

Warum fliege ich zum Playoff-Auswärtsspiel der Young Boys?

□ Warum wohl? Weil ich YB-Fan bin. HOPP YB!!!

□ Weil mir das Klima egal ist. In 30 Jahren bin ich eh tot.

□ Das Flugzeug fliegt sowieso.

□ Ich kann mir das Zugfahren nicht leisten.

□ Es ist nicht erwiesen, dass Menschen schuld an der Klimaerwärmung sind.

□ Die Spieler nehmen ja auch das Flugzeug, und das sind meine Vorbilder.

□ Ich bin Veganer, da kann ich von der Bilanz her easy durch Europa jetten.

□ Sorry, ich interessiere mich nicht für Politik.

□ Der Klimawandel macht mich sehr betroffen, aber ich habe zuwenig Zeit für eine Zugfahrt.

□ Ich fliege gar nicht, ich nehme das Auto (meinen alten Käfer von 1981).

□ Bei Easyjet ists glaub gar nicht so schlimm mit den Abgasen.

□ Zur Kompensation des Flugs verzichte ich während 370 Jahren auf YB-Würste.

□ Zur Kompensation wähle ich im Herbst die Grünliberalen.

□ YB ist so mega wichtig, da darf die Umwelt ruhig mal ein bisschen leiden.

□ Ich habe die Frage nicht verstanden, könnten Sie sie nochmals stellen?