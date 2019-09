Wie Mieteinnahmen zur Rente werden

Von Leo Ferraro (publiziert am Mon, 30 Sep 2019 02:50:53 +0000)

Wer ein Haus vermietet, profitiert im Alter von Mieteinahmen – der Zustand der Liegenschaft kann aber zum Risiko werden.

Ich besitze ein Haus in der Agglomeration Zürich an bester Lage, aktueller Verkehrswert 1,1 Millionen Franken. Das Haus entspricht nicht mehr den heutigen Wohnstandards. Da mir das Geld fehlt für eine grössere Renovation, vermiete ich die Wohnungen an Studenten, was mir jährlich netto 35’000 Franken Mieteinnahmen bringt. Ich bin 75 und lebe von der AHV und diesen Mieteinnahmen. Meine Fragen: Wie kann ich mich möglichst risikofrei für die kommenden Jahre absichern: Indem ich den Status quo beibehalte? In dem ich das Haus an den Meistbietenden verkaufe? Und das Geld dann in Aktien anlege? L.H.