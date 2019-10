Warum sich teure Fonds oft nicht auszahlen

Von Leo Ferraro (publiziert am Tue, 22 Oct 2019 02:50:52 +0000)

Aktiv verwaltete Fonds sind nur gerechtfertigt, wenn es der Fondsleitung gelingt den Vergleichsindex zu schlagen – ansonsten nutzt man besser günstige passive Fonds.

Ich besitze Anteile am CS Fund 3-Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund. Von meiner Bank habe ich Mitteilung erhalten, dass die Fondsleitung beschlossen hat, den Fonds mit dem CS Fund 3 – Credit Suisse(CH) Swissac Equity Fund zu fusionieren. Soll ich nun die Gelegenheit ergreifen und die Anteile zurückgeben und den Betrag anderweitig investieren? Der Fond hat mich in den Jahren nicht sehr überzeugt. Im Schreiben der Bank sind keine weiteren Angaben über das Umtausch- oder Verkauf-Prozedere vorhanden. B.L.

Der von Ihnen gehaltene Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund B ist ein altes Vehikel, das von der Grossbank bereits vor 70 Jahren aufgelegt wurde. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien von Schweizer Unternehmen und hat als Vergleichsindex den breiten Swiss Performance Index. Als aktiver Anlagefonds versucht die Fondsleitung, durch gezielte Titelselektion den Vergleichsindex zu schlagen. Mit einer Gesamtkostenquote Total Expense Ratio (TER) von 1,58 Prozent ist der Fonds teuer. Der CS Swissac Equity Fund, mit dem Ihr bisheriger Fonds fusioniert wird, ist ähnlich aufgestellt. Auch dieses Vehikel setzt voll auf Schweizer Aktien und hat den Swiss Performance Index als Vergleichsindex. Auch punkto Kosten ist der Fonds mit einer Gesamtkostenquote Total Expense Ratio (TER) von 1,58 Prozent gleich teuer wie ihr bisheriger Fonds. Zu den grössten Positionen des Fonds zählen bekannte Schweizer Blue Chips wie Nestlé, Novartis und Roche, aber auch Papiere der UBS, CS, Varlora, Sunrise, Zürich, Richemont und Landis+Gyr. Negativ bei diesem Fonds finde ich zusätzlich zu den hohen Gebühren auch die Tatsache, dass es dem Fonds in den letzten Jahren mehrfach nicht gelungen ist, seinen Vergleichsindex zu schlagen. Nur wenn der Fonds besser performen würde als der Vergleichsindex sind aus meiner Sicht die beträchtlichen Fondsgebühren gerechtfertigt. Ansonsten könnten Sie ebenso gut einen an den Swiss Performance Index (SPI) gekoppelten passiv verwalteten Indexfonds nutzen wie ihn Konkurrenten wie Swisscanto oder einen Exchange Traded Fund wie ihn iShares von Blackrock anbieten. Diese bilden praktisch eins zu eins die Entwicklung des SPI ab, Sie bezahlen aber deutlich weniger Gebühren – je nach Instrument sind es dann noch die Hälfte der Gebühren. Da Gebühren immer einen Teil der Rendite wegfressen, verbessern Sie dadurch auch Ihre Nettoperformance. Aktiv verwaltete Fonds können sich in bestimmten Marktphasen oder bei speziellen Anlagegruppen oder –strategien durchaus lohnen. Wenn es der Fondsleitung wie in Ihrem Fall aber nicht gelingt, mehrheitlich den Index deutlich zu schlagen und der gewünschte Markt ohnehin einfach mit einem passiv verwalteten Indexfonds abgedeckt werden kann, ist ein teurer aktiv verwalteter Fonds aus meiner Sicht eine schlechte Wahl. Vor diesem Hintergrund würde ich in Ihrem Fall die Fondsanteile an die CS zurückgegeben und einen deutlich günstigeren Indexfonds oder Exchange Traded Fund auf den SPI kaufen. Damit können Sie den Schweizer Markt ebenso gut abdecken, fahren aber punkto Gebühren deutlich günstiger.