Eine Million Cash abheben? Geht nicht!

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 14 Nov 2019 03:50:44 +0000)

Mit den Leistungen meiner Hausbank bin ich sehr unzufrieden und möchte mich nicht mehr in neue Anlagen engagieren. Ich bin mir bewusst, dass ein gewisses Risiko bei Bargeld – sowie bei Anlagen – besteht, aber bei ersterem hätte ich bestimmt ruhigere Nächte! Könnten Sie mir einen Weg aufzeigen, wie ich den Kaufbetrag aus einem Hausverkauf von über einer Million Franken in bar beziehen kann? A.M.