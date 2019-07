Gekonnter Koné

Von Herr Maldini (publiziert am Tue, 23 Jul 2019 03:34:54 +0000)

Etwas überraschend ist Malta in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation noch vertreten.



Was viele nicht wissen: Bevor heute Abend der Schweizer Ligakrösus FC Basel in den Europacup eingreift, haben andere Vereine ihre kontinentale Kampagne längst begonnen. Und teilweise bereits wieder beendet. Zum Beispiel Hajduk Split.

Das kam so: Split gewann das Hinspiel beim maltesischen Amateurclub Gzira United – dritter der Maltese Premier League in der abgelaufenen Saison – 2-0. Was konnte da noch schiefgehen? Im Rückspiel von letzter Woche gelang den Splittern nach 7 Minuten die Führung, die Sache war gegessen. Dann kam der Brasilianer Jefferson und erzielte mit einem Kopfball den Ausgleich (57?). Dann kam der einen nicht ganz austrainierten Eindruck hinterlassenden Hamed Koné, letzte Saison kurz bei Xamax engagiert (8 Spiele, 0 Tore, 0 Assists). Das 2:1 schoss er akrobatisch per Seitenfallzieher (69?), das 3:1 durch einen sehenswerten Schlenzer (96?). Jetzt war die Sache wirklich gegessen. Die nicht über jeden Zweifel erhabene Fankurve von Hajduk war über das Ausscheidens ihres Herzensclubs mässig begeistert, es kam zu Ausschreitungen.