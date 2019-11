Stoffe mit Geschichte

Die Mehrdimensionalität der Bilder erzeugt ein Kaleidoskop von Perspektiven, horizontal wie vertikal. Horizontal, weil diese Stoffe ihren Weg zu uns über Grenzen, über Land und Wasser hinweg gefunden haben, vertikal, weil sie aus kosmischen, mythischen und religiösen Quellen schöpfen. Darüber hinaus sind die westafrikanischen Wax Prints ein Schlüssel zur Kartierung kolonialer Handelsrouten. Sie können zwar als Traumlandschaften betrachtet werden, sind aber zugleich Objekte der Unterdrückung und des Kapitalismus.

Alia Ali, geb. 1985, ist eine jemenitisch-bosnisch-amerikanische Multimediakünstlerin. Sie ist Absolventin des United World College of the Atlantic und hat am Wellesley College Kunst studiert. Zur Zeit schliesst sie ihre Studien mit einem Master of Fine Arts am California Institute of the Arts (CalArts) in Los Angeles ab. 2020 wird sie u.a. im New Orleans Museum of Art, im Benton Museum of Art und bei der CAFKA Biennale ausstellen. Alia Ali lebt und arbeitet in Los Angeles und Marrakesch

