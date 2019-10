… verrauchten Plattenläden zu kaufen, in taumeligen Krimskrams-Shops oder auf Jahrmärkten im hintersten Krachen. Vom Shopville im geschäftigen Unterbauch des Zürcher Hauptbahnhofs bis zum wackligen Stand auf der St. Galler Olma. Wer Glück hatte, ergatterte einen grossen Rückenaufnäher, den sogenannten Teppich. Er ist der ästhetische Schlussstein, wie in einem steinernen Rundbogen hält er das Gesamttableau zusammen. In einem spöttischen Kommentar über einfältige Gottesbeweise hatte Voltaire, der Philosoph der Aufklärung, bemerkt, es sei doch erstaunlich, dass die Nase exakt so gekrümmt ist, dass eine Brille drauf passe. Genauso verhält es sich in der wohlgeordneten Welt des Metal-Merchandisings: Grösse und Form des knallig-bunten Teppichs ist dergestalt bemessen, dass er exakt zwischen die sich maskulin von der Schulter zur Taille hin verjüngenden Rückennähte der Jeansjacke passt.

Hunderte solcher mit Bandlogos zugepflasterter «Battle Vests» zeigt das Fotobuch «Defenders of the Faith» von Peter Beste. Im auf gleichförmigen Chic getrimmten Alltag von heute sind diese tragbaren musikalischen CVs kaum mehr zu sehen. Zu Abertausenden aber versammeln sie sich auf ungezählten Heavy-Metal-Festivals. Jenen kräftig beschallten, neoliberalen Wochenendparks, wo in Zeiten des Musikstreamings an finanziellem Umsatz eingespielt werden muss, was der zusammengebrochene Tonträgermarkt nicht mehr hergibt. Und hier liegt auch der Reiz des Fotobands. Ein überwältigender Strom von Bandlogos, die sich längst nicht mehr von denen der globalen Marken unterscheiden lassen, flankiert von Totenköpfen und barbusigen Frauen, Monstren und Mutanten, die umso entzückender wirken, je furchteinflössender sie sein sollen.

In all dem verbirgt sich letztlich aber eine grosse Wahrheit über unsere Zeit: Indem keine der unzähligen Jacken gleich aussieht, gleichen sich alle wie ein Ei dem andern. Denn das wahre Glück liegt in der Wiederholung.

