Feierliches Feuerwerken

Von Val der Ama (publiziert am Thu, 01 Aug 2019 11:00:50 +0000)

Heute ist der 1. August, heute basteln wir Pyro Feuerwerk!

Hach ist das schön, wenn Nationalfeiertag ist und die Leute rausgehen und böllern und ballern. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen und also basteln wir doch ein wenig Feuerwerk. So wie oben auf dem Bild sollte es schon werden, oder besser noch: Gelbes Feuer vor schwarzem Hintergrund, also so richtig YB.