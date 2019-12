Fantastische Fanfahrt

Der Grund zur Freude war natürlich nachvollziehbar: gegen Ende der letzten Saison standen die “Magpies” mal wieder am Abgrund und liefen Gefahr, abzusteigen. Dann kam eben dieses Spiel gegen Everton. Die Gäste führten zur Halbzeit 2:0, und was dann kam, daran können Sie sich sicher noch erinnern: erst erzielte Rondon in der 65. den Anschlusstreffer, dann drehte Ayoze Perez den Match innerhalb von vier Minuten. 3:2 lautete das Schlussresultat, Newcastle holte sich wichtige Punkte im Strichkampf.

Bild: Getty Images

Sie sehen, Sie müssen nicht jeden Auswärtsmatch Ihres Teams zu Fuss besuchen. Es reicht, 175 Kilometer im Auto zu fahren, um sich diese sicher sehr prestigetrachtige Ehrung zu holen. Gross die Freude auch in der Heimat des Siegers: “endlich haben wir auch wieder mal was gewonnen”, so eine beliebte Reaktion auf sozialen Kanälen.

