Auch beim Zeitung holen ausgesperrt?

Von Herr Shearer (publiziert am Sun, 23 Feb 2020 05:00:33 +0000)

Herr Renz hat alles richtig erkannt.

Herr Renz hat auch richtig untertitelt und darum die 784. Caption Competition gewonnen. Herzliche Gratulation! Zur Belohnung dürfen Sie sich etwas schickes aussuchen und uns Ihren Wunsch mitteilen.

So, jetzt freuen Sie sich bitte auf das Spitzenspiel zwischen dem FC St. Gallen von 1879 und dem hoffentlich etwas frischeren BSC Young Boys von 1898. Der Kracher wird um 16:00 Uhr angepfiffen und falls Sie nicht ans ausverkaufte Spiel fahren, dann schauen Sie halt im Fernseher zu, weil das Schweizer Farbfernsehen überträgt live. So oder so wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Sonntag.