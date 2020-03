Viel Geld für wenig Inhalt? Teleclub wiegelt ab: “Wir erlassen im April die Gebühren für das Sportpaket”, sagte Chef Wolfgang Elsässer. Kein übertrieben grosszügiges Angebot, für dass am 23. Februar der letzte Super-League-Match zu sehen war und es danach nur noch ein klein wenig Auslandfussball gab. Die März-Gebühr erlässt der Sender trotz weitgehender Mattscheibe nicht.

Es gab Kunden, die schon Ende Februar die Konsequenzen zogen und das Abo kündigten – auf Ende Mai, früher ging nicht. Sie bekamen umgehend den Anruf aus dem Callcenter: Ein netter Herr versuchte sie mit einem “Vorzugsabo für die zweite Jahreshälfte” zu locken (20.- statt 30.- pro Monat) und versprach noch am 12. März, es werde schon sehr bald wieder Fussball geben.

Etwas einfacher ist die Lage bei Dazn und Sky. Beide Streamingdienste sind deutlich günstiger und innerhalb eines Monats kündbar, es geht also nicht viel Geld verloren. Dazn lässt sich nicht in die Karten schauen, was man den Kunden genau bieten will. Sky zeigt sich kulant: Wer jetzt kündet, kriegt das Angebot, dass das Abo ab sofort auf Eis gelegt wird, bis wieder Live-Fussball zu sehen ist.

Der Beitrag A fonds perdu erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».