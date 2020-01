Braucht Zürich den Rosengartentunnel?

Nein

Befürworter sprechen von «Stadtreparatur», Gegner von «Milliardenloch»: Der Rosengartentunnel ist heftig umstritten und teuer. Er soll das Zürcher Quartier Wipkingen von einer Strasse befreien, über die täglich 56000 Autos donnern. Diese würde zur Quartierstrasse mit zwei neuen Tramlinien, die den Hügel hoch- und runterfahren.

Vor zwanzig Jahren wäre der Tunnel eine solide Lösung für dieses Verkehrsproblem gewesen. Doch im Zeitalter, in dem der Kampf gegen den Klimawandel zuoberst auf der Agenda steht, ist er schlicht unangemessen. Auch wenn die Vorlage zwei Tramlinien umfasst und das Bauvorhaben des Kantons so einen grünen Touch erhält. Denn eine freiere Autofahrt nach Zürich bedeutet vor allem eines: mehr Autos, mehr Lärm, mehr Abgase – statt weniger. Obwohl die Befürworter versprechen, die Anzahl Autos zu begrenzen, ist offen, was geschieht, wenn der Tunnel gebaut ist.

«Das Bauwerk ist nicht nur ökologisch unsinnig. Es ist auch viel zu teuer für den Nutzen, den es bringt.»

So untergräbt der Tunnel hauptsächlich die Klimaziele, die sich inzwischen viele Parteien gesteckt haben. Der Wille des Volkes ist in dieser Frage eindeutig: Im vergangenen Jahr sorgten Klimademos für Aufsehen und führten zu spektakulären Klimawahlen im Kanton. Man ist sich schweizweit einig: Der CO 2 -Ausstoss muss dringend gedrosselt werden.

Um die Verkehrsprobleme ökologisch zu lösen, braucht es neue Ideen – und andere Städte beweisen längst, dass es sie gibt. Birmingham will die Innenstadt auf revolutionäre Weise fast gänzlich von Autos befreien, Kopenhagen gilt seit Jahren als Velohauptstadt der Welt.

Diese Städte müssen Zürichs Vorbilder sein. So gesehen, hat der Rosengartentunnel nichts Visionäres an sich. Nichts, was einer Stadt der Zukunft entspricht.

Das Bauwerk ist nicht nur ökologisch unsinnig. Es ist auch viel zu teuer für den Nutzen, den es bringt. Tunnel und Tram kosten gemeinsam gut 1,1 Milliarden Franken. In Zürich profitiert davon nur ein einziges Quartier. Es erhält einen teuren Lärmschutz von ein paar Hundert Meter Länge und ist diesem «Milliardengeschenk» gegenüber erst noch äusserst skeptisch.

Das Geld aus dem Strassenfonds würde gescheiter für ökologisch sinnvolle Strecken eingesetzt – für die Umfahrung des national bedeutenden Moores Neeracherried oder für ein grossflächiges Velonetz.

Zürich hat eine Stadtplanung mit mehr Weitsicht verdient. Deshalb braucht es am 9.Februar ein Nein zu Spezialgesetz und Rahmenkredit für Rosengartentunnel und -tram. Nur ein deutlicher Bruch mit der verstaubten Vorstellung, dass allein ein Tunnel die Lösung ist, schafft Platz für eine neue Verkehrspolitik. Eine im Sinn jener Generation, die heute aus Angst vor dem Klimawandel auf die Strasse geht.