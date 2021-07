Otto – das Interview - «Blödelfilme funktionieren wie Pornos»

Otto – das Interview – «Blödelfilme funktionieren wie Pornos» Der Komiker Otto über die Gagdichte in seinen Filmen und seine Vorbilder. Und warum er nie streiten gelernt hat. David Steinitz

Otto Waalkes, deutscher Komiker aus Ostfriesland. Der 72-Jährige zieht, im Gegensatz zu andern, die was zu verbergen haben, sein Käppi manchmal für ein Foto auch ab. Foto: Johannes Arlt (Laif)

Ein heisser Sommertag in Berlin. Otto Waalkes berichtet, dass in seinem ersten Schulzeugnis stand: «Otto ist schwatzhaft und undiszipliniert». Während der folgenden Stunde tut der 72-Jährige nichts, um diesen Eindruck zu widerlegen. Zweimal greift er zur Gitarre und spielt «Crazy Little Thing Called Love» und den «Babysitter Boogie».

Herr Waalkes, zum Start Ihrer ersten Kinoarbeit «Otto – Der Film» stand 1985 in einer Zeitung: «An drei Problemen leidet der Film …» «... Dramaturgie, Rhythmus und Timing». Ich erinnere mich.

Waren Sie sauer? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es gar nicht wehtat. Aber in einer anderen Zeitung stand damals fast wortwörtlich das Gegenteil. Der Film habe drei Stärken. Bitte raten!