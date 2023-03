Russischer Angriffskrieg – Blinken möchte über die künftigen Grenzen der Ukraine verhandeln US-Aussenminister Antony Blinken wird nach der Strategie in der Ukraine gefragt. Seine Antwort ist ein Hinweis darauf, dass die Krim-Frage Spielraum für einen Frieden bieten könnte. Tomas Avenarius aus Istanbul Peter Burghardt aus Washington

Die Ukraine plant Gegenoffensive: Armeeangehörige greifen russische Stellungen bei Bachmut an. Foto: Aris Messinis (AFP)

Die Sätze gingen fast unter, die USA debattieren dieser Tage ja vor allem über Trump, Tiktok, Banken. Sie fielen bei der Anhörung von Aussenminister Antony Blinken am Donnerstag vor einem Kongressausschuss, als er nach der Strategie in der Ukraine und der besetzten Krim gefragt wurde. Es sei die Entscheidung der Ukrainer, wie sie ihre Zukunft sehen wollten, was ihre Souveränität, Unabhängigkeit und Verteidigung betreffe, antwortete Blinken. «Ich denke, es wird Gebiete in der Ukraine geben, um die die Ukrainer entschlossen sind, vor Ort zu kämpfen. Es könnte Gebiete geben, die sie auf andere Weise zurückzuerobern versuchen müssen.»