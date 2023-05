Photo Münsingen 2023 – Blicke in die Berner Unterwasserwelt Die Photo Münsingen zeigt über die Auffahrtstage packende Fotografie auf höchstem Niveau. René Wüthrich

Ein Karpfen in der Aare bei Büren an der Aare. Das Foto entstand am 29. August 2022 im Naturreservat Häftli. Foto: Michel Roggo

Die Fotografie sucht seit je den besonderen Blick, das, was noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, eine bisher unsichtbare Welt, die sie neu aufschliesst oder die das Foto neu arrangiert. Es liegt im Sinn der Sache, dass diese verschlossenen Welten nur von einer Fotografin oder einem Fotografen allein mit der Kamera gefunden werden können, hängen sie doch entscheidend vom eigenen Blickwinkel ab.

Aber was haben die Planung, die Anstrengungen, die Spürnase oder der Instinkt für den richtigen Augenblick für einen Sinn, wenn man die Fotos für sich behält?

Pflanzen unter Wasser in der Aare bei Büren an der Aare. Das Foto entstand am 2. September 2022 im Naturreservat Häftli. Foto: Michel Roggo

Die Photo Münsingen ist seit ihrem Bestehen ein Treffpunkt für Fotografinnen, Fotografen und Leute, die an Fotos Interesse und Freude haben. Sie ist durch ihren Wettbewerb der Fotoclubs auch ein beliebter Ausstellungsort für Amateurfotografie, und es gibt immer auch Arbeiten von bekannten Fotografinnen und Fotografen zu bestaunen.

An Führungen, in Workshops oder Vorträgen kann man den Profis zuhören und erfahren, wie sie arbeiten. Jedes Bild auf dem weiten Ausstellungsgelände gibt Anlass zum Fachsimpeln. Lange Tische an den Grills, ein Platz im nahen Restaurant oder im Photo-Café auf dem Gelände laden dazu ein, selber zu erzählen, was passiert ist und wie ein Foto gelungen ist.

Fotografieren unter Wasser

Dieses Jahr stellt Michel Roggo, einer der bekanntesten Unterwasserfotografen, Landschaften unter Wasser in einem magischen Licht vor. Was wirkt wie eine ausgeklügelte Beleuchtung, ist nichts als das natürliche Sonnenlicht, das ins Wasser scheint. Die Bilder zeigen empfindliche Lebensräume, die aussehen wie aus einer nie gesehenen Fremde, aus ganz unbekannten Räumen.

Aber es täuscht alles auch ein bisschen. Viele der Bilder stammen nämlich nicht aus exotischer Ferne, sondern aus unserem unmittelbaren Wohn- und Lebensraum, den Gewässern im Kanton Bern, viele von der Aare. So zauberhaft schön die Fotografien auch sind, können und wollen sie nicht verhehlen, wie fragil geworden ist, was wir durch sie sehen.

Michel Roggo sagt in einem Interview: «Leider haben wir Menschen vieles zerstört. Insgesamt ist der Zustand unserer Gewässer katastrophal. In der Aare bei Münsingen konnte ich in den 1980ern Fotos von Hunderten von Äschen machen, diesmal habe ich keine einzige mehr gesehen.» Die Bilder berühren somit nicht nur mit ihrem überraschenden Reichtum an Leben, sondern sie stimmen auch nachdenklich.

Wasserlilien und Döbel (Squalius cephalus) in ihrem Element in der renaturierten Giesse nahe bei Rubigen. Das Foto entstand am 24. August 2021 für «The Freshwater Project». Foto: Michel Roggo

Der menschliche «Makel»

Einen ganz anderen Stoff mit einer vollkommen anderen Methode behandelt die Fotografin Melinda Blättler. Sie machte in ihrem Atelier die Erfahrung, dass immer mehr Menschen ihre Fotos bearbeiten lassen wollen und sich beispielsweise ohne Falten sehen möchten. Ihr erscheint ebenfalls die Masse gekünstelter Fotos auf Social Media unverständlich. Zeigen und etablieren sie doch ein falsches Ideal und Menschenbild.



Ein ungefiltertes Porträt aus der Serie «99x einzigartig». Foto: Melinda Blättler

Ihre klassischen Schwarzweiss-Fotos zeigen Menschen, die einen «Makel» haben, wobei «Makel» als Kontrast zur falschen «Makellosigkeit» der Fotofilter zu verstehen ist. Die Körper der Personen, die von Melinda Blättler für diese Arbeit «99 x einzigartig» fotografiert worden sind, haben sich durch Erlebnisse, Krankheiten, Unfälle oder das Alter verändert oder sie entsprechen sonst in «irgendeiner Form nicht der Norm», wie Blättler sagt. Zu jedem Foto gehört eine Geschichte und einige der fotografierten Menschen werden die ihrige an der Photo Münsingen erzählen.

An der Photo Münsingen sind zahlreiche weitere Fotoarbeiten zu sehen. Neben dem Wettbewerb der Fotoclubs loten auf prickelnden Landschaftsbildern Fotografen die Grenzen der naturalistischen Fotografie aus. Faszinierende Reportagen stellen den Besucherinnen und Besuchern vor, was es heisst, mit einem Schiff über das Mittelmeer zu fliehen, oder man reist in Bildern ins geheimnisvolle, unbekannte Georgien. Und der Heimfotoclub Münsingen stellt zum Thema «Geld» sein Können unter Beweis.

Das menschliche Auge ist nicht in der Lage, infrarotes Licht wahrzunehmen, aber technisch wahrnehmbar gemacht, werden Landschaften ganz neu sichtbar. Foto: Zak van Biljon

Bilder zeigen unter dem Titel «Grenze der Hoffnung» Menschen, ihre Emotionen und die sensiblen Momente während der Rettungseinsätze, der Überfahrt und der Ankunft in Italien. An der «Grenze der Hoffnung» trifft Mut auf Angst, Freude auf Trauer, Leben auf Tod. Foto: Laurin Schmid

Die Fotoausstellung «Mystisches Georgien» zeigt das tägliche Leben der Bewohner zweier Bergregionen des Landes, Svanetien und Obere Adjara. Foto: Gia Chkhatarashvili

Im Rahmen des klubinternen Jahreswettbewerbs hat der Fotoclub Münsingen das Thema «Gelb» bearbeitet. Foto: Fotoclub Münsingen

Eine «Hyper Real Landscape» oder eine «Dreamscape» entsteht, wenn echte Fotografien von echten Landschaften bei Tageslicht am Computer mit einem ebenso echten Sternenhimmel, fotografiert zu einem anderen Zeitpunkt vom gleichen Standort aus, kombiniert werden. Foto: Thomas Biasotto

