Untersuchung bei Ringier – Blick-Chef muss Auszeit nehmen, Steffi Buchli wird Co-Leiterin Christian Dorer soll unter anderem Mitarbeitende bevorzugt behandelt haben. Ob er als Chefredaktor zurückkehren wird, ist ungewiss.

Muss sechs Monate pausieren: Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe. Foto: Keystone

Der Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dorer, muss für die Dauer von sechs Monaten eine Auszeit nehmen. Er soll gegen den «Code of Conduct» verstossen haben. Ob er zurückkehrt, ist noch nicht entschieden, wie der «Blick» in eigener Sache am Mittwoch mitteilte.

Die Entscheidung für die Auszeit ab Montag, 13. März, habe das Management der Ringier-Gruppe in Übereinstimmung mit Dorer getroffen. Im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten Mitarbeitenden-Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft, wie es weiter heisst. Ringier werde den Meldungen und Beobachtungen nachgehen und sie aufarbeiten.

Sie wird zumindest vorübergehend Co-Leiterin beim Blick: die bisherige Sportchefin Steffi Buchli. Foto: Urs Jaudas

Während seiner Auszeit übernehmen Steffi Buchli, Chefredaktorin Blick Sport, und Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick, die publizistische Verantwortung. Alle anderen Führungsaufgaben werden an Ladina Heimgartner als CEO und Roman Sigrist als COO der Blick-Gruppe interimistisch übergeben. «Das Thema ‘Betriebskultur’ wird in den nächsten Wochen und Monaten absolutes Fokusthema», liess sich Heimgartner in der Medienmitteilung zitieren.

Wirbel bereits um De Schepper

Erst letzte Woche hatte sich Ringier vom ehemaligen Blick-Chefredaktor Werder De Schepper getrennt. Die «unterschiedlichen Auffassungen» würden die Führungspersönlichkeit betreffen, hiess es damals in einer knappen Mitteilung des Medienhauses. De Schepper war zuletzt Co-Chefredaktor der Zeitschrift «Interview by Ringier» gewesen.

2017 hatte der «Tages-Anzeiger» einen Artikel über mutmassliche sexuelle Belästigungen De Scheppers am Arbeitsplatz veröffentlicht. Der Artikel basierte auf Aussagen mehrerer Mitarbeiterinnen, die anonym blieben. Die Medienstelle von Ringier Axel Springer Schweiz gab damals an, sie habe keine Kenntnis von solchen Vorfällen. De Schepper äusserte sich öffentlich nicht dazu. Strafrechtliche Konsequenzen hatten die Vorwürfe nicht.

SDA/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.