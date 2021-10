Super League live: Basel – Lugano – Debütgoalie Saipi bezwungen – Frei bringt den FCB in Führung

7' Lang wirft den Ball weg

Was für ein furchtbar schlechter Einwurf vom rechten Aussenverteidiger Lang. Er wirf den Ball in der eigenen Hälfte ins Zentrum, Bottani kommt an den Ball und schiesst knapp daneben.

Wo ist die Routine hin beim 30-Jährigen? Ist sie verloren gegangen in all den Partien, die er nicht mehr in der Startformation gestanden ist? Heute spielt er in der elften Runde zum dritten Mal von Beginn an. Das hätte sich Lang wohl auch anders vorgestellt, als er aus der Bundesliga zurückgekehrt ist.