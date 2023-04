Blausee AG reicht Beschwerde ein – Blausee-Streit kommt vors Bundesverwaltungsgericht In der Beschwerde geht es um einen Verfahrensstreit und die Frage, auf welche Gutachten sich die Staatsanwalt stützt.

Foto: Christian Pfander

Der Blausee-Streit geht in die nächste Runde: Die Betreiber der Fischzucht haben Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Grund dafür ist ein Verfahrensstreit.

Die Staatsanwaltschaft Berner Oberland hat Anfang Jahr per Trennungsverfügung entschieden, den Streit in vier Teilverfahren aufzugliedern. Das passte einigen Parteien nicht, namentlich der BLS, aber auch der Blausee AG. Letztere wirft in ihrer Beschwerde der Staatsanwaltschaft «unvollständige und unrichtige Feststellungen» sowie «Grundfehler» vor.

Es geht um die Frage, auf welche Gutachten sich die Staatsanwaltschaft stützen soll. Diese beruft sich auf Berichte, die einen Zusammenhang zwischen illegalen Ablagerungen und dem Fischsterben nicht als abschliessend belegt erachten.

ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.