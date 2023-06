Warntafeln aufgestellt – Blaualgen bei Erlach: Hund verstorben Weil am Samstag ein Hund verstorben ist, hat der Kanton Wasserproben in Erlach entnommen. Diese zeigten eine Konzentration der giftigen Blaualgen. Vanessa Naef Bieler Tablatt

Auf Facebook zeigen Fotos die Tafeln und die Absperrung, die während der Entnahme der Wasserproben installiert wurde. Quelle: Screenshot Facebook «Du bisch vom Seeland»

Die Nachricht hat am Sonntag auf den sozialen Medien schnell die Runde gemacht: Wegen Blaualgen sei am Samstag in Erlach ein Hund verstorben. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern, dass am Samstag eine Meldung wegen eines jungen Hundes eingegangen ist, der aus dem Kanalwasser bei Erlach getrunken habe. Dabei wurde der Verdacht geäussert, dass er wegen Blaualgen verstorben sei.