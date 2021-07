Sweet Home: Zehn Wohnideen – Blau wie das Mittelmeer Wenn Ferien eine Farbe hätten, dann wäre das bestimmt ein strahlendes Blau – so tief wie das Meer. Marianne Kohler Nizamuddin

Genau da sass ich etwa vor einem Jahr: Unendliches Blau vor den Augen und das beruhigende Plätschern des Meeres im Ohr und Gemüt. Blau beruhigt unheimlich. Es ist zwar keine typische Wohnfarbe, doch sie sorgt für Ferienstimmung und bringt optisch Harmonie ins Haus. Spielen Sie mit der bezaubernden Farbe Mittelmeerblau – diese zehn Ideen inspirieren zu neuen Wohnideen. Foto: @mariannekohlernizamuddin

1 — Total blau

Eleganz: Regal und Wand im selben Blau . Foto über: The Socialite Family

Treue Sweet-Home-Blog-Leserinnen und -Leser wissen, dass ich eine starke Verfechterin von farbigen Wänden bin. Gerade weil wir in der Schweiz ein Volk der Mieter sind, können wir mit Farbe an der Wand zumindest gefühlten Besitz von unserem Wohnreich ergreifen. Daher sollten wir, wann immer möglich, die neutralen weissen Räume erobern und so gestalten, dass wir das Wohngefühl bekommen, das wir uns wünschen.

Hier auf diesem charmanten Beispiel ist nicht nur die Wand in einem klaren tiefen Blau gestrichen, sondern auch gleich das Regal davor. Dieser Farbtrick macht eine einfache Regalwand elegant und ausdrucksvoll.

2 — Blaue Stoffe für das Bett

Sommerlook: Blaue Stoffe für ein sommerlich gestyltes Bett. Foto über: Pufik Homes

Die schnellste und einfachste Art, mit Blau ein bisschen Sommerstimmung ins Haus zu zaubern, geht mit Stoffen. Geben Sie zum Beispiel Ihrem Bett einen neuen Sommerlook und bedecken Sie es mit einem schönen, blauen Tuch. Doppeln Sie nach und zieren Sie es noch mit einigen hübschen blauweiss gemusterten Zierkissen. So bekommen Sie eine wunderbare Insel für Siestas an heissen Ferientagen.

Shoppingideen für schöne Tücher:

Blauweisser, indischer Bettüberwurf von Simrane

Indigo Quilt von Bombay Birds

Unifarbene, indigoblaue Bettdecke von Manufactum

3 — Blauer Retrolook

Frech: Roter Akzent in einer leuchtend blauen Küche. Foto über: Remodelista

Die Kombination von hellem leuchtenden Blau mit knalligem Chinarot ist frech und hat einen gewissen Retrocharme. In den Fünfzigerjahren war nämlich das Mischen von hellen, eher pastelligen Tönen mit starken Farben im Trend. So erinnern solche Farbkombinationen an diese Zeit und machen Lust darauf, dies ebenfalls auszuprobieren.

4 — Stehen Sie auf Blau

Sinnlich: Wasserblauer Teppich für einen frischen Look. Foto aus meinem Portfolio

Leuchtend blaue Teppiche sind fast so was wie ein Swimmingpool im Raum. Das kann, je nach Einrichtungsstil oder Situation, viel Frische in das Zuhause bringen. Sie finden blau gefärbte Vintageteppiche zum Beispiel bei Walter in Zürich oder bei Möbel Pfister. Natürlich funktioniert das auch mit anderen blauen Teppichen, wie dem unifarbenen Bay Blue Teppich von Farrow and Ball für The Rug Company.

5 — So wirkt Blau wärmer

Gemütlich: Rustikale Elemente ver helfen Blau zu mehr Wärme. Foto über: Inspirations Déco

Blau ist eine sehr schöne Farbe zum Beispiel für Küchen und Bäder, aber auch für Entrées oder Schlafräume. Damit das Ganze nicht zu kühl wirkt, können Sie Blau sehr gut mit rustikalen Elementen mischen. Hier ist das mit Körben geschehen. Aber auch Holzmöbel, Keramik oder Sisalteppiche sorgen in der Kombination mit Blau für mehr Wärme.

6 — Blau liebt Weiss

Klassiker: Blauweiss gemustert e Stoffe sorgen für Ferienstimmung. Foto über: Planète Déco

Das allersommerlichste Farbpaar ist Blau und Weiss. Es lässt an Himmel und Wolken oder Wasser und Wellengischt denken. Die griechischen Häuser sind oft weiss getüncht und haben strahlend blaue Fester. Zudem ist Blauweiss die Farbe des maritimen Lebens, der Schiffe, der Yachtclubs und natürlich der Strandclubs. Blauweisse Streifen zeigen sich an Sonnenschirmen und Liegestühlen. Auch Signete von Gelatis oder Hotels am Meer sind nicht selten in den beiden Farben gehalten. Zuhause können Sie dies für die Sommertage mit Wäsche umsetzen: Neue Bettwäsche, Tischtücher, Servietten oder Badetücher in Blau und Weiss verleihen dem Alltag Sommerfrische pur.

7 — Sommernachtsblau

Tiefe: Dunkle Blautöne für ein wandelbares Schlafzimmer. Foto: Bungalow

Meerblau hat auch eine Mitternachtsversion. Diese dunklen Blautöne eignen sich gut für Schlafzimmer und können je nach Saison anders kombiniert werden. Zum Beispiel im Sommer mit Weiss und im Winter mit dunklen Tönen wie Rot, Grün oder Braun.

8 — Blauer Boden

Überraschend: Blau gestrichener Holzboden in einem Arbeitszimmer. Foto über: Clem around the corner

Leider können wir in Mietwohnungen nicht einfach Böden streichen. Aber ein blau gestrichener Holzboden kann wunderschön, frisch und elegant wirken. Das erste Mal, als ich farbig gestrichene Holzböden sah, war in einem Museum, besser gesagt in einem alten Künstleratelier, das als Museum zu besuchen ist. Es war das Atelier eines Künstlers, der im 19. Jahrhundert lebte und seine Holzböden rot und blau strich. Ich fand das sehr modern und bin seither von dieser Idee begeistert, welche hier schön in einem Arbeitszimmer umgesetzt ist.

9 — Blaue Aufwecker

Hingucker: Leuchtend blaue Möbelstücke als frische Akzentstücke. Foto: Broste Copenhagen

Farbige Möbel sind zu einem grossen Thema geworden. Wahrscheinlich kaufen die meisten Menschen immer noch öfter Möbel in neutralen Tönen von Weiss über Grau und Beige zu Braun und Schwarz. Aber blaue, rote oder gelbe Möbel drängen sich vor und machen Mut zur Farbenfreude. Hier sind einige wunderschöne Beispiele von Broste Copenhagen in einem frischen Meerblau.

10 — Blaue Ruhe

Chic: Blau als harmonische Farbe in einem Wohnraum. Foto über: Apartment 34

In diesem elegant entspannten Wohnzimmer strahlt ein sanftes Blau sehr viel Ruhe aus. Es zeigt auch, dass Farbe immer eine gute Idee ist, um einem Raum das gewisse Etwas zu geben. Blau ist da eine gute Wahl, denn die Farbe Blau ist die meist genannte Lieblingsfarbe und gefällt somit praktisch allen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

