Kundgebung gegen Rassismus – «Black Lives Matter» mobilisiert Tausende in Bern Etwa 4000 Personen demonstrierten am Samstag auf dem Bundesplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die unbewilligte Veranstaltung verlief friedlich. Sven Niederhäuser

«Black Lives Matter»-Demo am 13. Juni 2020 auf dem Bundesplatz in Bern. Foto: Raphael Moser

Die Demonstration der «Black Lives Matter»-Bewegung nahm am Samstag in Bern eine neue Dimension an: Schätzungsweise 4000 Menschen folgten dem Aufruf auf dem Bundesplatz, ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu setzen. Bewilligt war die Kundgebung nicht, trotzdem liess die Kantonspolizei die Demonstrierenden gewähren und markierte kaum Präsenz.