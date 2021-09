Erneute Expansion – BKW übernimmt zwei Energiedienstleister im Kanton Waadt Mit der Aerovent Crissier SA und der Aerovent Service SA soll die Gebäudetechnik in der Westschweiz verstärkt werden.

Die BKW stärkt ihre Postion im Kanton Waadt im Bereich Lüftung und Klima. zvg

Der Berner Energiekonzern BKW hat erneut zwei Unternehmen aufgekauft. Mit der Aerovent Crissier SA und der Aerovent Service SA soll die Gebäudetechnik in der Westschweiz verstärkt werden. Das teilte die BKW am Montag mit.

Aerovent Crissier mit Sitz in Crissier und Aerovent Service mit Sitz in Villars-Ste-Croix beschäftigen zusammen rund 40 Mitarbeitende. Sie sind in den Bereichen Lüftung und Klima sowie Service für Haustechnik tätig.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.