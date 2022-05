Zur Energieversorgung – BKW liefert Hilfsmaterial in die Ukraine Die BKW unterstützt die Ukraine mit Material und technischen Geräten. Damit soll die Energieversorgung für lebenswichtige Infrastrukturen wieder aufgebaut werden.

Botschaftssekretär Volodymyr Didukh , Botschafter Artem Rybchenko, BKW-CEO Suzanne Thoma und BKW-Konzernleitungsmitglied Roland Küpfer (von links) besiegelten die Schenkung von Material an die Ukraine. Foto: BKW/zvg

Notstromanlagen, Generatoren und Fahrzeuge: Der Berner Energiekonzern BKW schickt Hilfsmaterial zur Energieversorgung in die kriegsversehrte Ukraine. Die Hilfe ist abgestimmt mit den ukrainischen Behörden und den zuständigen Einrichtungen der Europäischen Union.

Die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen bezeichnete BKW-Konzernmitglied Roland Küpfer als beeindruckend. Alle legten grossen Wert darauf, dass «gezielt das richtige und notwendige Material gesendet» werde.

Eine erste Lieferung mit Gerätschaften ging in den vergangenen Tagen in die Ukraine, wie die BKW am Mittwoch mitteilte. Mit den Materialspenden will der Energiekonzern mithelfen, die Energieversorgung für lebenswichtige Infrastrukturen in der Ukraine, beispielsweise Spitäler, wieder aufzubauen. Zuvor hatte das Energieunternehmen bereits eine Geldspende getätigt.

