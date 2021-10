Weiter auf Wachstumskurs – BKW kauft Tunnel-Spezialist Der Berner Energiekonzern BKW ist weiter auf Einkaufstour: Es übernimmt das Bahntechnik-Unternehmen Elbatech.

Der Berner Energiekonzern BKW beschäftigt sich verstärkt mit Bahntechnik. Foto: zvg

Die BKW baut das Bahntechnik-Geschäft weiter aus. Der Berner Energiekonzern hat das Unternehmen Elbatech mit Sitz in Ibach SZ übernommen.

Elbatech sei in der Schweiz führend im Bereich Tunnelfunk und biete diese Leistung auch in Österreich an, teilte BKW am Mittwoch mit. Das Unternehmen beschäftigt demnach 50 Mitarbeitende und wird in die Sparte «Infra Services» integriert. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Neben der Montage von Tunnelfunkanlagen ist Elbatech den Angaben zufolge auf die Erstellung von Bahnerdungen, die Fertigung und Montage von Sonderkonstruktionen sowie die Ausführung von Diamantbohrungen für Tunneltragwerke, Fahrleitungsmasten und Signale spezialisiert.

Im April war die BKW mit dem Kauf der Westschweizer Duvoisin-Groux Gruppe in den Bahntechnikmarkt eingestiegen. Laut Mitteilung ist Elbatech eine optimale Ergänzung. Gleichzeitig weite BKW mit der Übernahme das Tätigkeitsfeld in der Deutschschweiz aus. Nach eigenen Angaben zählt der Geschäftsbereich nun zu den Top 3 der Bahntechnik-Unternehmen in der Schweiz.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.