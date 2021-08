Meilenstein oder Papiertiger? – BKW gibt Druck von Menschenrechtlern nach Der Berner Energiekonzern geriet wegen Windturbinen in Norwegen in Kritik und passt nun seine Regeln an. Im konkreten Fall ändern diese jedoch nichts. Adrian Hopf-Sulc

Protest gegen ein Windkraftwerk: 2018 besuchte eine Delegation der norwegischen Sami den Sitz der BKW in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Wo ist der Bau eines gigantischen Windparks sinnvoller als im hohen Norden? Die Idee von Windturbinen im dünn besiedelten Norwegen überzeugte auch die BKW. So hat sie zusammen mit der Credit Suisse in das Windkraftwerk Fosen bei Trondheim investiert. Insgesamt wurden 277 Turbinen gebaut. Die letzte ging Mitte Monat in Betrieb.

Doch das Projekt verfügt immer noch über keine gültige Baubewilligung. Derzeit beschäftigt sich der oberste Gerichtshof Norwegens mit dem Windkraftwerk. Denn Angehörige des Volks der Sami verwenden das Grasland für die Zucht ihrer Rentiere – und klagten gegen das Vorhaben.