Corona-Massnahme – BKW-Generalversammlung ohne Aktionäre Die Aktionäre der BKW können an der diesjährigen GV ihre Stimmrechte nur im Voraus und über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Christian Zellweger

GV ohne Aktionäre: Die BKW. Bild: Keystone

Der Berner Energiekonzern BKW hält die Generalversammlung in diesem Jahr ohne Anwesenheit der Aktionäre ab. Wegen des Veranstaltungsverbots zur Bekämpfung des Coronavirus könne diese nicht im üblichen Rahmen stattfinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Aktionäre könnten ihre Stimmrechte nur im Voraus und über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Der Bundesrat hatte das ursprünglich bis am 19. April 2020 geltende Veranstaltungsverbot um mindestens eine Woche verlängert. Um fristgerecht für den vorgesehenen 15. Mai einzuladen, sehe man sich daher veranlasst den Anlass gemäss den Bestimmungen durchzuführen, hiess es von BKW.

Die Aktionäre sollen unter anderem am Gewinn aus dem vergangenen Jahr beteiligt werden: Einer der Abstimmungspunkte an der GV ist eine um 40 Rappen auf 2,20 Franken je Titel erhöhte Dividende. In die Kassen des grössten Aktionärs, dem Kanton Bern, fliessen somit zusammen mit Steuereinnahmen rund 60 Millionen Franken.