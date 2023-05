Brisanter Wechsel – BKW-Finanzchef geht zu Konkurrentin Ronald Trächsel wird Verwaltungsrat des Westschweizer Stromkonzerns Alpiq. Er nimmt viel Insiderwissen mit. Julian Witschi

Ronald Trächsel präsentierte vor seinem Abgang bei der BKW rekordhohe Gewinne. Foto: Urs Jaudas

Ein Jahr nach Konzernchefin Suzanne Thoma verliert die BKW auch die Nummer zwei in der Geschäftsleitung. Finanzchef Ronald Trächsel hat nach neun Jahren beim Berner Energiekonzern am Montag seinen letzten Auftritt an der Generalversammlung.

Anders als Suzanne Thoma, die zur Winterthurer Industriegruppe Sulzer wechselte, bleibt er allerdings in der Strombranche. Er wird Verwaltungsrat des Westschweizer Energiekonzerns Alpiq.

Trächsel bringt viel Erfahrung ein in das Aufsichtsgremium. Alpiq-Verwaltungsratspräsident Johannes Teyssen sagt denn auch, «wir freuen uns sehr, dass wir mit Ronald Trächsel einen ausgewiesenen Finanzexperten gewinnen, der sich zudem in der Energiebranche bestens auskennt».

Erfolgreich im Stromhandel

Zuletzt konnte Trächsel ein Rekordergebnis vorlegen: Der Betriebsgewinn der BKW kletterte 2022 um 163 Prozent auf gut 1 Milliarde Franken. Dazu beigetragen haben insbesondere Gewinne aus dem Stromhandel, geprägt von der Energiekrise.

Der Stromhandel ist ein Geschäft, das Trächsel bestens kennt. An den Bilanzpräsentationen antwortete jeweils er auf Fragen zum Handelsgeschäft. Dieses bezeichnen selbst Analysten der Zürcher Kantonalbank in einer kürzlich erschienenen Studie als «für Aussenstehende eher undurchsichtig».

Gerade Absicherungsgeschäfte sind komplex. Strom wird dabei zu einem wesentlichen Anteil auf mehrere Jahre hinaus verkauft. Dabei müssen allerdings auch Sicherheiten hinterlegt werden. Dieses Geld erhalten die Käufer als Ersatz, sollte der Verkäufer den Strom zum vereinbarten Zeitpunkt nicht liefern können, weil zum Beispiel ein grosses Kraftwerk ausfällt.

Welcher Teil der Stromproduktion wann und wie genau abgesichert wird, ist ein im Konzern gut gehütetes Geheimnis. Die massiv teureren Preise für die Sicherheiten brachten Alpiq und Axpo wegen des grossen Liquiditätsbedarfs zeitweise in Bedrängnis. Der Bund legte einen Rettungsschirm bereit. Die BKW wollte davon nie etwas wissen.

Direkter Wechsel

Die Berner profitieren nicht nur von ihren Speicherkraftwerken, mit denen sie Strom produzieren können, wenn die Preise hoch sind. Sondern auch vom geschickten Handel mit Absicherungsgeschäften in Deutschland und Frankreich, wo die Preise noch stärker stiegen, erklärte Trächsel.

Kann er dieses Insiderwissen nun bei Alpiq nutzen? Was ist mit seinen Kenntnissen über Margen, von Verträgen mit Grosskunden, den Kaufverhandlungen mit den vielen Dienstleistungsfirmen, deren Geschäftsmodellen oder auch den möglichen Standorten für neue alpine Solarkraftwerke?

Der Berner Energiekonzern wischt Bedenken beiseite: «Die BKW erachtet diesen Wechsel als unproblematisch», sagt Sprecher Tobias Habegger. Die BKW-Führung glaubt demnach offenbar, dass Trächsel Alpiq nichts bringen kann, was seinem bisherigen Arbeitgeber schadet. Für seine Dienste erhielt Trächsel im letzten Jahr gut 1,5 Millionen Franken. Er war damit im CEO-Übergangsjahr von Suzanne Thoma zu Robert Itschner der höchstbezahlte BKW-Manager.

Ein Konkurrenzverbot gibt es trotzdem nicht, eine Wartedauer über die Kündigungsfrist hinaus auch nicht. Allerdings wird Trächsel zumindest nicht zwei Hüte gleichzeitig tragen. So ist er von der Alpiq-Generalversammlung zwar schon am 26. April zum neuen Verwaltungsrat gewählt worden. «Um allfälligen Interessenskonflikten vorzubeugen, wird Ronald Trächsel sein neues Amt als VR-Mitglied der Alpiq erst am 1. Juli 2023 antreten», sagt BKW-Sprecher Habegger, «also am Tag nach seinem Weggang von der BKW per 30. Juni.»

Nachfolger bereit

Neuer Finanzchef der BKW wird Martin Zwyssig. Er übernimmt den Posten am 1. Juli und kommt vom Polymerverarbeiter Rehau mit Sitz in Muri. Auch Trächsel stiess von ausserhalb der Branche zur BKW. Er war Finanzchef des Bauchemiekonzerns Sika, in der Leitung der Möbelgruppe Vitra und des Medienhauses Ringier. Letztes Jahr wurde er auch als neuer CEO der BKW gehandelt.

Nachdem Itschner berufen wurde, kündigte Trächsel ein paar Monate später an, er werde die BKW 2023 in seinem 64. Altersjahr verlassen und neue Mandate in Verwaltungsräten annehmen. Bei der Bank Valiant ist er schon seit 2020 Verwaltungsrat.



