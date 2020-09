Von 12 auf 16 Kilovolt – BKW erhöht Netzspannung in der Region Meiringen Die Umstellung erfolgt in Etappen zwischen dem 13. September und dem 12. Oktober jeweils während der Nacht.

Anfang August wurde der neue Transformator für die Unterstation Meiringen angeliefert. zvg

Der Berner Energiekonzern BKW erhöht in der Region Meiringen, Hasliberg, Brienz, Axalp bis Goldswil die Spannung im Stromnetz. Die Umstellung erfolgt in Etappen zwischen dem 13. September und dem 12. Oktober jeweils während der Nacht.

Die Arbeiten erfolgen nachts, weil für die Umschaltungen in den einzelnen Gemeinden der Strom während einigen Stunden abgeschaltet werden muss. Das teilte die BKW am Montag mit.

Für die Umstellung der Spannung von 12 auf 16 Kilovolt mussten diverse Komponenten des Stromnetzes erneuert werden. Insgesamt wurden 180 Trafostationen angepasst. Die BKW investierte nach eigenen Angaben 15,5 Mio. Franken in das Projekt.

Es soll die Stromversorgung der Gemeinden am Brienzersee und im Haslital stabiler machen, auch langfristig. Im Hinterkopf hat die BKW dabei etwa die Bergbahnen der Region, sollten diese ihre Anlagen erweitern wollen.

Aus historischen Gründen weist das Mittelspannungsnetz in der Region Brienzersee, Haslital eine Betriebsspannung von 12 Kilovolt auf. Mit der Spannungserhöhung kann das Netz in diesem Gebiet an die umliegenden Netze angepasst werden. Dies führt für die BKW auch zu einer Vereinfachung des Betriebs.

SDA