Stromfresser Kryptowährungen – Bitcoin verbieten, um Strom zu sparen – ist das möglich? Angesichts der drohenden Mangellage werden Stimmen laut, den Bitcoin vom Netz zu nehmen. Das Potenzial ist gigantisch – die Umsetzung schwierig. Ein Überblick. Mathias Born

In Rechenzentren wie der Evobits Crypto Farm in Rumänien werden Kryptowährungen geschürft. Foto: Bloomberg

Angesichts der drohenden Strommangellage geraten Stromfresser wie Kryptowährungen ins Visier. Bevor wir das neue Elektroauto in der Garage stehen lassen, zu Hause frieren und uns ungebügelte Hemden überziehen: Wäre es nicht sinnvoller, den Bitcoin-Minern den Stecker zu ziehen?

«Wir sollten Bitcoins verbieten», fordert Paul Niggli, ehemaliger Krisenmanager bei Swissgrid, in einem Interview von CH Media. Er sei «schockiert, dass noch niemand auf diese Idee gekommen ist». Und er rechnet vor: Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbrauche so viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb Monaten.

Doch können die Stromversorgungsprobleme wirklich so einfach gelöst werden? Eine Übersicht.

Kann man dem Bitcoin den Stecker ziehen?

Der Bitcoin lässt sich nicht einfach abschaffen. Der Grund: Das System ist weit verteilt. Es gibt keinen zentralen Knoten, der sich einfach deaktivieren lässt. Doch könnten die Länder den Handel mit Kryptowährung oder das rechenintensive Mining verbieten?

«Generelle Verbote sind weder sinnvoll noch praktikabel», sagt Fabian Schär, Leiter des Zentrums für innovative Finanzen (CIF) an der Universität Basel. Erstens sei es unklar, ob ein Verbot das Ziel erreichen würde, da die Schweiz nicht als Mining-Hotspot gilt. Zweitens wäre die Gefahr von Kollateralschäden erheblich, da es sich beim Mining lediglich um das Berechnen eines Algorithmus handelt, der in unzähligen anderen Anwendungen auch verwendet wird. «Ein Verbot zur Berechnung eines Algorithmus ist schwierig umzusetzen. Und es ist ein erheblicher Eingriff, der wohlüberlegt sein sollte.» Dass alle Länder gleichzeitig ein solches Verbot aussprechen würden, ist zudem schlicht illusorisch.

Es ist aber möglich, Bitcoin-Mining weniger attraktiv zu machen. «Und die Wahrscheinlichkeit, dass das von allein passiert, ist gross», sagt Schär. Konkret: Wird der Strom teurer, gehen die Mining-Aktivitäten zurück. Denn Miner rechnen nicht in Kilowattstunden, sondern in realwirtschaftlichen Kosten. «Sollte man nicht auf den Markt vertrauen wollen, wären progressive Steuern auf den Energiekonsum ein mögliches Instrument», sagt Fabian Schär. Aber auch solche Abgaben müssten international koordiniert werden. Ansonsten verlagern sich die Mining-Aktivitäten einfach in ein Land mit attraktiven Strompreisen.

Ganz wenig können auch Privatpersonen dazu beitragen, den Bitcoin auszubremsen. Schlicht, indem sie nicht in die betreffende Kryptowährung investieren. Oder zumindest: indem sie nicht allzu oft aktiv damit handeln. Denn eine tiefe Nachfrage drückt den Preis. Und dieser ist letztlich entscheidend, ob die Miner ihre Stromfresser laufen lassen oder nicht.

Was passiert, wenn viele Miner gleichzeitig aufhören?

Ein schlagartiger Rückgang der globalen Rechenleistung würde Bitcoin-Transaktionen verlangsamen: Während im Normalfall etwa alle 10 Minuten Transaktionen bestätigt werden, würde es in solch einem Fall bedeutend länger dauern. Allerdings veränderten sich die Parameter mit der Zeit wieder so, dass auch bei einer geringeren Rechenleistung alle 10 Minuten bestätigt wird, erklärt Schär. «Die meisten Nutzer würden die längeren Zyklen nicht einmal bemerken, da der Handel auf zentralen Plattformen nicht unmittelbar über die Blockchain läuft.»

Bei einem plötzlichen, extremen Rückgang der Rechenleistung könnten indes sogenannte Double-Spend-Angriffe möglich werden. Dabei erklären Angreifer, die nach wie vor über viel Rechenleistung verfügen, bereits getätigte Transaktionen für ungeschehen.

Wie viel Strom wird für Kryptowährungen verbraucht?

Der Stromverbrauch lässt sich nicht einfach bestimmen. Zum einen gibt es Tausende von Kryptowährungen, die mitunter anders funktionieren und unterschiedlich viel Strom benötigen. Zum anderen hat niemand den Überblick darüber, welche Geräte im Mining gerade eingesetzt werden.

Die meisten Forschungsgruppen konzentrieren sich deshalb bei den Schätzungen zum Stromkonsum auf den Bitcoin, die am weitesten verbreitete Kryptowährung. So etwa das Zentrum für alternative Finanzen der Universität Cambridge: Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter gehen davon aus, dass für das Bitcoin-System aktuell pro Jahr Strom im Umfang von 140 Terawattstunden verbraucht wird. Zum Vergleich: In der Schweiz wird mit 58 Terawattstunden nicht einmal halb so viel Strom benötigt.

Wie wird der Stromverbrauch berechnet? Infos einblenden Bei solchen Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen. Bekannt ist die Menge der Bitcoins, die pro Tag neu an jene Leute vergeben werden, die das System mit Rechenpower am Laufen halten. Die Wissenschafter errechnen, wie viel die neuen Bitcoins wert sind. «In einem offenen und kompetitiven Markt ist davon auszugehen, dass die Grenzkosten sehr nahe am Grenzerlös liegen», sagt Fabian Schär. Der Wert der ausbezahlten Bitcoins entspricht also beinahe den Investitionen, die die Miner tätigen. Am stärksten fallen für diese die Stromkosten ins Gewicht. Deshalb dividieren die Wissenschafter die Entschädigungssumme – abzüglich eines Betrags für die Amortisation und den geschätzten Profit – durch den Strompreis. So schätzen sie ab, wie hoch der Verbrauch etwa ist.

Wo arbeiten die grossen Miner?

Die Zeiten, als man mit dem eigenen PC erfolgreich Bitcoins schürfen konnte, sind längst passé. Heute werden die meisten Bitcoins von spezialisierten Unternehmen geschürft, die in Mining-Farmen Tausende von speziell dafür erstellten Computerchips gleichzeitig rechnen lassen. Oder einzelne kleinere Miner schliessen sich zusammen und teilen die Belohnungen. Viele Miner scheuen das Licht der Öffentlichkeit, denn sie fürchten sich vor starker Regulierung oder vor Angriffen auf ihre Infrastruktur. Deshalb ist es schwierig, die genauen Standorte zu erfassen.

Die Unternehmen und Pools siedeln sich stets dort an, wo Energie im Überfluss vorhanden ist, wenig kostet und kaum besteuert wird. Interessant sind Orte, an denen es zeitweise einen Energieüberschuss gibt. Und solche, an denen die Anlagen möglichst effizient gekühlt werden können. Beides trifft auf die Schweiz und auf Westeuropa nicht zu. Entsprechend gibt es hierzulande keine nennenswerten Mining-Aktivitäten. Und deshalb stünde auch nicht mehr Strom zur Verfügung, wenn der Bitcoin abgestellt würde.

Lange dominierte China das Mining-Geschäft. So gab es etwa in der uigurischen Provinz Xinjiang viele Rechnerfarmen, in denen Bitcoins geschürft wurden. Seit die Regierung dieses Geschäft im letzten Jahr verboten hat, spielt China beim Mining keine grosse Rolle mehr. Dafür haben die Nordamerikaner aufgeholt. Auch einige Regionen Südamerikas sind bekannt für ihre Mining-Aktivitäten. In Argentinien etwa profitieren die virtuellen Goldgräber teilweise von staatlich subventionierter Energie.

Mancherorts sind die Mining-Aktivitäten vergleichsweise ökologisch: In El Salvador und in Island etwa wird teilweise die Geothermie genutzt. Problematisch sind hingegen Farmen wie etwa jene in Kasachstan: Sie setzen stark auf Strom, der mit Kohle oder Gas produziert wird. Die Universität Cambridge schätzte vor zwei Jahren, dass gegen 40 Prozent des fürs Bitcoin-System benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen stammt. In der Zwischenzeit dürfte der Anteil weiter zugenommen haben.

Weshalb benötigt der Bitcoin so viel Strom?

Bei einer normalen Geldüberweisung prüfen die Banken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Beim Bitcoin hingegen gibt es keine zentralen Kontrollinstanzen: Das virtuelle Geld kann beliebig von Person zu Person weitergereicht werden, beziehungsweise von Gerät zu Gerät.

Eine normale Münze kann nur einmal ausgegeben werden. Denn nach der Bezahlung steckt sie nicht mehr im Portemonnaie. Virtuelle Münzen hingegen sind nichts als Daten. Und diese lassen sich beliebig duplizieren. Damit eine virtuelle Münze nicht mehrfach verwendet werden kann, wird haarklein darüber Buch geführt, in welchem Portemonnaie sie steckt. Dazu nutzt das Bitcoin-System eine neuartige, verteilte Datenbank: die Blockchain.

Doch wer prüft, ob bei einer Beige von Transaktionen alles mit rechten Dingen zugegangen ist, und hängt die Information zu den neuen Besitzern der Blockchain an? Um diesen Job reissen sich viele. Denn er wird sehr gut entlohnt. Vergeben wird die Aufgabe im Zufallsprinzip an jene, die sich besonders intensiv an einem Wetträtseln beteiligen: Mit Computern und Grafikkarten lösen sie komplexe mathematische Aufgaben. Bezahlt werden sie indes nur, wenn andere Teilnehmer bestätigen, dass sie alles richtig gemacht haben. Somit haben die Miner, die sehr viel Rechenleistung und damit Geld ins Wetträtseln investiert haben, kein Interesse zu schummeln.

«Proof of Work» wird dieser Mechanismus genannt: Mit einem Leistungsnachweis wird sichergestellt, dass sich nicht so schnell Gauner einklinken und mit dem virtuellen Vermögen der Nutzerinnen und Nutzer Schindluder treiben können. Der Mechanismus hat indes einen gewichtigen Nachteil: Der Wettstreit mit den vielen Teilnehmenden führt dazu, dass sehr viel Energie verbraucht wird.

Gibt es Alternativen zum Leistungsnachweis mit schierer Rechenpower?

Ja, mit «Proof of Stake» existiert ein alternativer Mechanismus. In diesen Tagen stellt gerade Ethereum darauf um: Bei Ether, der zweitgrössten Kryptowährung nach dem Bitcoin, prüfen neu jene Nutzerinnen und Nutzer die aktuellen Transaktionen, die bereits über ein grosses Vermögen verfügen. Die Idee dahinter: Wer stark investiert ist, hat kein Interesse, der Währung zu schaden.

Die Ethereum-Blockchain verbrauchte bislang so viel Strom wie Österreich, schätzt der Kryptoexperte Alex de Vries. Dank des neuen Mechanismus soll der Energiehunger der Ethereum-Blockchain um 99,95 Prozent gesenkt werden.

In der Kryptoszene ist der Schwenk nicht unumstritten. Einige halten «Proof of Stake» für ungerecht, weil letztlich nur die Besitzer von grossen Coin-Beständen profitieren. Unter den Kritikern sind indes auch viele Miner. Sie haben viel Geld in ihre Rechenzentren investiert und möchten diese noch lange am Laufen halten.

Da noch nicht klar ist, ob die Ethereum-Gemeinde sich dem Umstieg komplett anschliessen wird, kann es die Tage nach dem sogenannten «Merge» unübersichtlich werden. Denkbar ist, dass manche Verweigerer den Umstieg nicht mitmachen und sich von der offiziellen Ethereum-Blockchain abspalten.



Mathias Born ist Redaktor und Datenjournalist im Wirtschaftsressort. Er bearbeitet seit dem Jahr 2000 als Journalist Technik-, Service- und Wirtschaftsthemen. Mathias Born hat ein Studium in Medienwissenschaft und Zeitgeschichte sowie eine Datenjournalimus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @thisss

