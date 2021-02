Historisches Hoch – Bitcoin knackt 50'000 Dollar-Marke Die älteste und wichtigste Cyber-Devise hat eine neue Hürde überwunden. Das liegt vor allem am Elektroautohersteller Tesla – aber nicht nur.

Die digitale Währung Bitcoin erreicht einen weiteren Meilenstein. Foto: Keystone

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise überwand am Dienstag erstmals die 50'000er Marke und stieg um 3,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 50'031,41 Dollar.

Mitte Dezember hatte die digitale Währung Bitcoin ihre Bestmarke von 2017 übertroffen und die Schallmauer von 20'000 Dollar durchbrochen. Kurz darauf übersprang sie die Hürden bei 30'000 und 40'000 Dollar.

Den Startschuss für die aktuelle Rally gab Tesla mit der Bekanntmachung, 1,5 Milliarden Dollar in die Bitcoin investiert zu haben. Elon Musk, Chef des des Elektroautobauers, gilt als Fan von Kryptowährungen. Er hatte in den vergangenen Wochen sowohl Bitcoin als auch anderen Internet-Währungen mit positiven Tweets Auftrieb gegeben. Ausserdem kündigte der Kreditkarten-Anbieter Mastercard an, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen. Mit Morgan Stanley hat sich zudem ein weiteres grosses Finanzinstitut für die marktführende Kryptowährung geöffnet.

Der Bitcoin-Höhenflug der letzten Tage. Quelle: CoinMarketCap

«Das Engagement Teslas ist Wasser auf die Mühlen der Bitcoin-Anhänger, die in der Kryptowährung die Geldform der Zukunft sehen», sagte DZ Bank-Analyst Sören Hettler. Investoren sollten aber bedenken, dass auf derartige Kurssprünge meist Abstürze folgen. «Als Portfoliobeimischung kann Bitcoin in Erwägung gezogen werden, solange das Ausmass des Engagements den Betrag nicht überschreitet, der als potenzieller Totalverlust in Kauf genommen werden kann.»

SDA