Berner Niederlage – Bis irgendwann auch Goalie Manzato kapituliert Der SC Bern verliert bei Fribourg-Gottéron trotz 3:1-Führung nach zwei Dritteln mit 3:5. Und er wird damit Zeuge eines Clubrekords des Erzrivalen. Kristian Kapp

Nach vielen Paraden geschlagen: Berns Goalie Daniel Manzato ist konsterniert, die Freiburger David Desharnais, Daniel Brodin und Ryan Gunderson (von links) feiern das 3:3. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Patentrezept für einen Auswärtssieg als Aussenseiter? Ein sehr guter Goalie, grosse Bereitschaft zu kämpfen und zu leiden, ein paar wohlgesinnte Wege des Pucks («Bounces» in der NHL-Sprache) und natürlich auch Glück. Auch das darf nicht fehlen. Doch all das muss 60 Minuten lang gelten, nicht bloss 40.

Denn zwei Drittel lang galt all dies: Ja, der SCB hatte mit Daniel Manzato einen Goalie, den auch 31 Schüsse und chaotische Situationen vor ihm nicht aus der Ruhe brachten. Ja, der Puck sprang in entscheidenden Momenten für Bern, so wie beim 3:1 Colin Gerbers, als der Fuss von Freiburgs Verteidiger Dave Sutter einen eher harmlosen Schuss unhaltbar ablenkte. Und ja, Bern hatte Glück bei knapp vergebenen Gottéron-Chancen, einem Lattenschuss Kilian Mottets und einem beim Stande von 1:2 annullierten Treffer von Gottéron-Center Sandro Schmid, bei dem es Argumente pro und contra gab, den Treffer nicht zu geben.

Zuletzt feierte der Gottéron-Goalie 2 Shutouts hintereinander. Als ihn Vincent Praplan zum 1:1 bezwingt, geht damit eine 141:08 Minuten lange Phase der Ungeschlagenheit Berras zu Ende. Daniel Manzato

Nicht ganz so beeindruckend, aber nicht minder erwähnenswert ist Daniel Manzatos Serie, die zu Ende geht. Zuletzt nicht so oft im Einsatz, hatte der SCB-Goalie seit dem 1:3 in Lugano am 25. September kein Tor mehr kassiert. In Spielminuten waren das 118:33 ohne Gegentor – bis DiDomenico früh zum 1:0 traf. Ramon Untersander

28:19 Minuten Eiszeit, mit 6 der 30 geblockten Berner Schüsse die Nummer 1 in diesem Spiel – der Verteidiger war ein Hauptakteur in der Berner Abwehrschlacht.

Der SCB ging so trotz 12:31 Schüssen mit einer 3:1-Führung in die zweite Pause. Und selbst als Julien Sprunger schon nach sechs Minuten auf 2:3 verkürzte, zeichnete sich die extreme Wende im Schlussdrittel noch nicht zwingend ab. Denn der SCB konnte nach Chris DiDomenicos strengem Ausschluss kurz danach fünf Minuten Powerplay spielen, nutzte diese Zeit indes bloss zum Resultathalten. Auch hier galt: Nur zwei Drittel lang war das SCB-Powerplay stark und effizient.

Was früh befürchtet werden musste, traf spät ein

Und dann ging es schnell, mit der überstandenen Strafe kam das Momentum zurück zu Gottéron, zwei Treffer innert 21 Sekunden brachten die Wende, beim SCB ging vor allem beim 3:2 die Ordnung in der Defensive komplett verloren. Auch Manzato musste nun kapitulieren, die mit 8934 Zuschauern erstmals ausverkaufte umgebaute Freiburger Arena war nun ein Tollhaus, der SCB war geschlagen.

Und somit traf am Ende eben doch das ein, wenn auch auf komplizierten Umwegen, was sich nach einem aus Berner Sicht grausamen Start ins Spiel früh abgezeichnet hatte. Die ersten Minuten: Ein einziges Berner Leiden, Hoffen und Bangen. Denn falls das erste Ziel war, gegen nach neun Siegen euphorisierte Freiburger Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen (und was sonst sollte das Ziel bei dieser Ausgangslage sein…?), dann misslang das komplett. Keine zwei Minuten waren gespielt, da hatten innert Sekunden Cory Conacher und Kaspars Daugavins, zwei der Berner Sorgenkinder, den Puck in der eigenen Zone verloren – und schon wurde es chaotisch vor Manzato.

Eine typische Szene des Spiels: Gottéron-Verteidiger Ryan Gunderson setzt zum Schuss an, es herrscht Verkehr vor dem Berner Tor. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Im Bully danach packte Gottéron eine Variante aus, die nur ein Team mit grossem Selbstvertrauen probiert. Verteidiger Raphael Diaz rannte sofort nach vorne, um Manzato die Sicht zu nehmen, niemand sicherte ab, doch das war einstudiert, der SCB verlor die Übersicht, Chris DiDomenico traf zum 1:0, die BCF Arena kochte ein erstes Mal. Es war indes auch dem Freiburger (Über-)Eifer geschuldet, dass Bern wie aus dem Nichts ins Spiel fand: Eine Strafe in der Offensivzone, ein sehr aggressives Boxplay, das die Berner Kahun, Fahrni und Andersson mit wunderbarem Direktspiel aushebelten und dank Vincent Praplans Kunstschuss das 1:1 bejubeln konnten.

Der SCB war nun im Spiel, all die für den Coup benötigten Elemente schienen vorhanden. Bis es zu viel wurde, bis auch Manzato kapitulieren musste und am Ende es so wie immer war mit Gottéron: Die Freiburger siegten in der National League zum zehnten Mal in Serie – Clubrekord.

Telegramm: Infos einblenden Fribourg-Gottéron – Bern 5:3 (1:1, 0:2, 4:0) 8934 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 2. DiDomenico (Schmid) 1:0. 5. Praplan (Andersson, Fahrni/Ausschluss Brodin) 1:1. 22. Daugavins (Thomas, Unersander/Ausschluss Marchon) 1:2. 34. Colin Gerber (Scherwey, Henauer/Ausschluss Brodin; Thiry) 1:3. 47. Sprunger (DiDomenico, Gunderson/Ausschluss Beat Gerber) 2:3. 56. (55:31) Desharnais (Brodin) 3:3. 56. (55:52) Walser (Marchon, Jörg) 4:3. 59. (58:11) Jörg (ins leere Tor) 5:3. Strafen: 7mal 2 Minuten plus 5+SD (DiDomenico) Fribourg, 10mal 2 Minuten Bern. Bemerkungen: Fribourg ohne Kamerzin, Bern ohne Blum, Rüfenacht, Jeffrey (verletzt). – 29. PP-Tor von Schmid nach Challenge von SCB-Coach Lundskog annulliert. – 38. Lattenschuss Mottet (Fribourg). – 57:19 Time-out Bern, danach bis 58:11 und von 58:26 bis 58:58 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

