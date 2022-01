Verbindung Rüegsau–Hasle – Bis im Sommer soll der Hängelisteg geflickt sein Der Rüegsauer Gemeinderat macht mit der Sanierung des Hängelistegs vorwärts und spricht 287’000 Franken. Stephan Künzi

Durchgang verboten: Seit letztem Mai ist der Hängelisteg zwischen Rüegsau und Hasle gesperrt. Foto: Christian Pfander

287’000 Franken. So viel will Rüegsau ausgeben, damit der allseits beliebte Hängelisteg saniert werden kann. Der Gemeinderat hat den Kredit beschlossen, und er stellt bereits in Aussicht, wann die gesperrte Verbindung über die Emme nach Hasle wieder offen sein wird: im nächsten Sommer.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass nach dem vorgesehenen Start der Bauarbeiten im Frühling das Wetter mitspielt. Zudem unterliegt der Kreditbeschluss dem fakultativen Referendum. Sollten Unterschriften gesammelt und in der Folge ein Volksentscheid nötig werden, würde sich die Sache verzögern.