Drogen über Instagram – Bis Crystal Meth im Briefkasten liegt Ein Selbstversuch zeigt, wie einfach Jugendliche über die sozialen Medien an Drogen kommen. Wie gefährlich ist das für sie? Und was tut die Schweiz dagegen? Anielle Peterhans

Hey mate. Ich hoffe, es geht dir gut? Ich will dich nicht belästigen. Ich will dir nur sagen, ich verkaufe Top Qualität. Hast du Interesse?

– Lieferst du in die Schweiz?

Ja, Bruder. Wir haben unsere Leute vor Ort. Keine Sorge. Schreib mir doch auf Telegram. Ist sicherer dort. Let's eat big together!