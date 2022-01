Klare Langnauer Niederlage – Bis auch Ivars Punnenovs kapituliert Der Langnauer Goalie hält sein Team in Davos lange im Spiel, am Ende setzt es dennoch eine 1:4-Niederlage ab. Kristian Kapp

Eine von vielen Paraden: Langnaus Goalie Ivars Punnenovs stoppt Yannick Frehner, wenige Sekunden später wird der Davoser Stürmer dennoch das 2:1 bejubeln. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es brauchte eine 5-Minuten-Strafe gegen Langnau und zwei daraus resultierende Davoser Powerplay-Tore, dann war die Partie zwölf Minuten vor Schluss entschieden. 4:1 – das war auch der Schlussstand. Am Restausschluss Yannick Blasers gab es nichts zu rütteln, er hatte Gegenspieler Raphael Prassl in die Bande gewuchtet, obwohl dieser nicht in Puckbesitz war – es war eine kuriose Aktion, in der der Langnauer Verteidiger eigentlich Davyd Barandun zu checken wollen schien, aber dennoch voll Prassl erwischte.

Diese Tore besiegelten die sechste Langnauer Niederlage hintereinander, es wird für die Tigers immer enger im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz. Doch auch wenn es nach zwei Dritteln nur 2:1 für Davos stand, gab es auch am Sieg der Bündner nichts zu rütteln, sie besassen über das ganze Spiel gesehen ein deutliches Chancenplus.

Der Liga-Topskorer erlebt gerade eine Baisse. Seine Bilanz der letzten fünf Spiele: 0 Tore, 1 Assist und eine Minus-9-Bilanz. Magnus Nygren

Das offizielle Statistiksystem bekundet zwei Drittel lang Probleme. So wird der HCD-Verteidiger nach 40 Minuten mit knapp 25 Minuten Eiszeit geführt. Eine unmögliche Zahl … Am Ende, nach der Korrektur, sind es dennoch immerhin 24:26 Minuten für den Schweden – im ganzen Spiel. Simon Sterchi

Der frühere Langnauer (2011 bis 2016) bestreitet die Partie als Leihgabe des SL-Clubs Olten. Der Stürmer, der in Olten als Leihgabe von La Chaux-de-Fonds spielt, startet in der 2. Linie neben Pesonen und Diem in die Partie und steht 13:18 Minuten auf dem Eis.

Die Tigers konnten zudem nach 19 Tagen ohne Spiel nicht verhehlen, dass jeglicher Rhythmus fehlte. In die gleiche «Falle» war Davos am Vorabend in Genf beim 0:4 getappt – die Bündner hatten 18 Tage lang nicht spielen können.

Langnaus Traum bis Minute 26

Und dennoch: Die Tigers waren lange auf Kurs, und das hatte vor allem einen Grund. Ivars Punnenovs zog einen dieser Abende ein, von dem jeder Torhüter träumt: Der Gegner hat Chance um Chance, kommt oft auch aus nächster Nähe unbedrängt zum Schuss, und dennoch geht kein Puck rein. Und so führten die Emmentaler bis zur 26. Minute mit 1:0 und durften von Punktgewinnen träumen. Jules Sturny erzielte das Langnauer Tor dank gutem Nachsetzen im Slot, es war für den Stürmer der erste persönliche Treffer seit dem 15. Oktober 2021.

Eine 1:0-Führung in Davos fast bei Spielhälfte – und dennoch konnte man die Tigers nicht wirklich für einen defensiv soliden Auftritt loben. Zu viele Torchancen liessen sie zu, beim durch Verteidiger Dominik Egli kassierten Ausgleich wirkten sie zum wiederholten Male unsortiert. Und dennoch brachte ausgerechnet dieser erste Gegentreffer etwas Ruhe in die Partie.

Langnauer Frust, Davoser Lust: Alexandre Grenier ist niedergeschlagen, der HCD feiert mit Yannick Frehner einen Treffer. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Davoser Dominanz endete, die SCL Tigers schienen auf gutem Weg, mit einem 1:1 in die zweite Pause gehen zu können. Beim 2:1 Yannick Frehners machte die Langnauer Defensive zwar erneut keine gute Figur, es war aus Sicht der Gäste aber auch Pech dabei. Just als der Schiedsrichter wegen einer gegen Langnau angezeigten Strafe das Spiel abpfeifen wollte, rutschte der Nachschuss des Davoser Stürmers über die Torlinie.

Symbolisch war die Szene dennoch: Punnenovs stoppte zunächst die Solo-Chance Frehners, dennoch kam Davos gleich nochmals zu einer guten Chance.

Telegramm: Infos einblenden Davos – SCL Tigers 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) 2834 Zuschauer. Tore: 16. Sturny (Loosli, Schilt) 0:1. 26. Dominik Egli (Rasmussen, Ambühl) 1:1. 38. Frehner (Nygren, Chris Egli) 2:1. 48. (47:02) Julian Schmutz (Nygren, Corvi/Ausschluss Blaser) 3:1. 48. (47:39) Knak (Simic, Ambühl/Ausschluss Blaser) 4:1. Strafen: 2mal 2 Minuten Davos, 1mal 2 plus 5 Minuten + Spieldauer (Blaser) SCL Tigers. Bemerkungen: Davos ohne Stransky (gesperrt), Stoop (krank), Nussbaumer, Bromé, SCL Tigers ohne Melnalksnis, Saarela, Salzgeber, Zryd, Schweri (verletzt), Huguenin, Weibel, Mayer, Petrini (krank). – 45. Davos-Stürmer Prassl verletzt ausgeschienen.

