Grossbauprojekt in Niederwangen – Bis 2025 sollen im Papillon 240 neue Wohnungen entstehen Die sechs neuen Gebäude sollen übers Jahr hinweg mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Bezugstermin der Wohnungen ist im Herbst 2025.

Quentin Schlapbach

In Niederwangen soll ein weiteres Baufeld erschlossen werden. Die Baubewilligung liegt mittlerweile vor. Foto: Enrique Munoz Garcia

Das Papillon-Quartier in Niederwangen ist eines der grössten Neubauprojekte im Kanton Bern. Bis 2028 sollen auf dem Areal 1000 Wohnungen für rund 2000 Bewohnerinnen und Bewohner entstehen.

Ein Teil der Grosssiedlung steht bereits. Nun soll ein weiteres Baufeld bis 2025 erschlossen werden. Die Baubewilligung für das Areal «Feuerfalter» liegt seit Ende 2022 vor, teilt die Gemeinde Köniz mit.

Geplant sind sechs Gebäude mit insgesamt 240 Wohnungen: 64 Eigentumswohnungen im Baurecht, 22 Mietwohnungen und 154 gemeinnützige Mietwohnungen. Die drei unterschiedlichen Wohnarten würden die soziale Durchmischung gewährleisten, heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde. Neben den Wohnungen sind auf dem Areal eine Tagesschule, eine Kita sowie weiter Quartier- und Gemeinschaftsräume geplant.

Siedlung dient Klimazielen

Die drei Bauten sollen neue Umwelt- und Energiestandards setzen, so die Gemeinde Köniz. Die Gebäude sollen sowohl die Anforderungen an ein zertifiziertes 2000-Watt-Areal als auch diejenigen an ein «Plusenergie-Quartier» erfüllen. Ein solches Quartier produziert über das Jahr hinweg mehr Energie, als es verbraucht. Diese Energie produzieren sollen Erdsonden-Wärmepumpen und Fotovoltaikanlagen.

Hansueli Pestalozzi, Vorsteher der Direktion Umwelt und Betriebe, sieht in der neusten Bauetappe ein Leuchtturmprojekt für seine Gemeinde. «Das Projekt in Niederwangen ist zukunftsweisend.» Das neue Quartier zeige exemplarisch, wie nachhaltige Entwicklung konkret umgesetzt werden könne. «Es leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Könizer Klima- und Energiestrategie.»

Der Gemeinderat hat diesen Sommer beschlossen, dass er die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens bis 2050 auf dem Gemeindegebiet erfüllen will (Netto-null-Ziel). Das heisst, dass nur noch so viele Treibhausgase ausgestossen werden dürfen, wie der Atmosphäre wieder entzogen werden können.

