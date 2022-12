Zoff um Patente – Biontech verklagt Moderna Der Streit zwischen den Impfstoffherstellern eskaliert. Biontech will nun mit einer Gegenklage in den USA Vorwürfe zurückweisen, Patente verletzt zu haben. Es geht um viel Geld. Elisabeth Dostert

Steht im Mittelpunkt eines Rechtsstreits: Eine Dosis des Moderna-Impfstoffs. Foto: Andrew Medichini (Keystone)

Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben sich eine Weile Zeit gelassen, um die Patentklage des US-Konkurrenten Moderna zu erwidern. Am Montag holten Pfizer und Biontech nun zum Gegenschlag gegen Moderna aus. Sie verklagten das US-Unternehmen beim Bundesgericht in Boston. Medienberichten zufolge beantragen sie, die Klage von Moderna abzuweisen und festzustellen, dass dessen Patente nicht verletzt worden seien.

Diese Widerklage richtet sich gegen eine Klage, die Moderna Ende August sowohl in den USA als auch in Deutschland eingereicht hat. Biontech und Pfizer, so der Vorwurf von Moderna, hätten Patente verletzt, die entscheidend für zwei Eigenschaften des Impfstoffes und für dessen Erfolg seien. Zunächst seien Biontech und Pfizer mit vier Impfstoffkandidaten in die klinische Phase gestartet. Später habe man sich, so stellt es Moderna dar, dann für den Kandidaten entschieden «mit der exakt selben chemischen Modifikation wie Spikevax», der Impfstoff von Moderna.

«Eine Klage lohnt sich.» Markus Manns, Experte der Fondsgesellschaft Union Investment

Patentklagen sind schwierig. Und es geht ja auch nicht nur um ein Patent. «Der Impfstoff von Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus und seine Varianten ist durch viele Patente geschützt», sagt Markus Manns, Experte der Fondsgesellschaft Union Investment. Bislang sei unklar, ob die beiden eventuell Patente der Konkurrenz verletzt hätten.

Sicher ist: Es geht um viel Geld. Biontech und Pfizer haben, das zeigen Quartal für Quartal ihre Berichte, Milliarden mit dem Corona-Impfstoff verdient, und sie tun das immer noch. «Eine Klage lohnt sich», sagt Manns.

Sollte ein Gericht feststellen, dass sie Patente verletzt haben, müsste Manns zufolge der Beklagte Lizenzgebühren an den Kläger zahlen. Sie bewegen sich ihm zufolge meist im einstelligen Prozentbereich. Absolut seien das zwar grosse Beträge, weil die Umsätze mit dem Medikament so hoch gewesen seien, «aber für Biontech und Pfizer ist das verkraftbar». Dass die Klagen so weit gehen, dass die Hersteller ihren Impfstoff nicht mehr verkaufen dürfen, schliesst Manns aus: «Daran hat niemand ein Interesse.»

Rechtsstreit folgt auf Rechtsstreit

Der Impfstoff von Biontech basiert auf einer neuen Technologie, der mRNA. Das Vakzin liefert, vereinfacht beschrieben, dem Körper die Bauanleitung, um selbst eine Abwehr gegen das Virus zu mobilisieren. «Verpackt» wird er in Lipide, auch die sind Gegenstand von Patentklagen. Geklagt wird schnell und regelmässig. «Solche Patentklagen sind in der Pharmaindustrie nicht ungewöhnlich», sagt Manns.

Die Impfdosen von Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Foto: Johan Nilsson (Keystone/Expa)

Das deutsche Unternehmen Curevac, es hat bislang noch keinen Impfstoff auf dem Markt, verklagt die Mainzer Firma Biontech. Die US-Firma Arbutus Biopharma verklagt Moderna. Alnylam Pharmaceuticals, ebenfalls aus den USA, verklagt Pfizer und Moderna. Mit schnellen Resultaten rechnet Union-Experte Manns nicht: «Solche Patentverfahren können sich Jahre hinziehen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.