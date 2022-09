Jackpot der Pharmaindustrie – Biogen gelingt Durchbruch bei Alzheimer Eine Phase-III-Studie des US-Pharmakonzerns mit einem Antikörper gegen die Demenzkrankheit war erfolgreich. Die Roche-Aktien profitieren mit. Rupen Boyadjian

Biogen und Eisei gelingt ein Durchbruch in der Entwicklung eines Alzheimermedikaments. Ihr Antikörper Lecanemab hat in einer Phase-III-Studie mit fast 1800 Teilnehmern das Hauptziel erreicht: Die Probanden, die den Wirkstoff erhielten, haben nach achtzehn Monaten auf einer Skala, die den Grad des geistigen und motorischen Zerfalls von Alzheimerpatienten misst, signifikant besser abgeschnitten als die, die ein Placebo einnahmen.

Auch die wichtigsten weiteren Ziele seien erreicht worden, teilten die beiden Unternehmen am Dienstagabend mit. Darunter waren zusätzliche Tests zu geistigen Fähigkeiten und der Bewältigung des Alltags der Patienten sowie die Reduktion von Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid im Gehirn. Dieses wird als Treiber der Krankheit verdächtigt. Der Antikörper Lecanemab kann es eliminieren.

Aktien werden profitieren

Die Studienresultate dürften viele Fachleute und Anleger positiv überraschen. Die Erwartungen waren gedämpft, zu viele Alzheimerstudien waren in der Vergangenheit gescheitert. Der Aktienkurs von Biogen und dem japanischen Partner Eisei dürften einen Kurssprung vollführen.

Eisei hat bei der Entwicklung die Federführung und will nun in den USA bis Ende des ersten Quartals 2023 einen regulären Zulassungsantrag stellen. Ein Antrag auf beschleunigte Zulassung ist bereits deponiert. Begehren für eine Marktzulassung sollen parallel auch in der EU und in Japan eingereicht werden.

Im Falle einer Zulassung würde die US-Biotechgesellschaft Biogen 50% der Einnahmen erhalten. Sie hat vor einem guten Jahr die erste US-Zulassung eines gegen Beta-Amyloid gerichteten Alzheimermedikaments erhalten, danach aber ein Debakel erlebt. Bis Mitte 2022 konnte sie lediglich knapp 6 Mio. $ mit dem Mittel umsetzen, das den Markennamen Aduhelm trägt.

Der Hauptgrund liegt darin, dass die staatlichen US-Gesundheitsversicherer das Mittel nicht erstatten wollten. Die zuständige Behörde hatte aber angedeutet, dass sie diese Praxis nach einer regulären Zulassung eines Beta-Amyloid-Antikörpers ändern würde.

Roche und Eli Lilly folgen

Biogen und Eisei haben also eine gute Chance auf einen Milliardenmarkt. Wie gross er wird, ist umstritten und hängt einerseits davon ab, an welche Patienten es verschrieben werden darf. Andererseits werden der Preis des Medikaments sowie die Marktdurchdringung eine Rolle spielen. Eine Schätzung von Bloomberg Intelligence hat eine Spannbreite für den Markt in den USA und Europa von 10 bis 70 Mrd. $ ergeben.

Biogen und Eisei könnten aber schon bald Konkurrenz erhalten. Roche erwartet Ergebnisse zweier Phase-III-Studien zu ihrem Wirkstoff Gantenerumab. Er ist wie Lecanemab gegen Ablagerungen von Beta-Amyloid gerichtet. Die Resultate sollten noch vor dem 30. November kommen. An dem Tag will der Basler Konzern die Details an der Konferenz Clinical Trials on Alzheimer's Disease dem Fachpublikum vorstellen. Der Lecanemab-Erfolg dürfte auch die Roche-Aktien stützen, sowie die Valoren von Eli Lilly. Der US-Konzern sollte Mitte kommenden Jahres ebenfalls Studienergebnisse vorlegen.



