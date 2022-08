Mit 100'000 Franken dotiert – Binding-Preis geht an Stadtberner Naturjahr-Projekt Das Projekt «Natur braucht Stadt – Mehr Biodiversität in Bern» wird in diesem Jahr mit dem Binding-Preis ausgezeichnet.

Im Rahmen des Projekts wurden im Westen der Stadt Bern wurden verschiedene Asphaltflächen aufgebrochen und mit einheimischer Flora bepflanzt. Foto: zvg/Stadt Bern

Der mit 100'000 Franken dotierte Binding-Preis für Biodiversität geht in diesem Jahr an ein Projekt der Stadt Bern. Das Themenjahr «Natur braucht Stadt – Mehr Biodiversität in Bern» habe unterschiedliche Institutionen, Organisationen und Menschen angesprochen.

Dazu gehören städtische Stellen wie der Tierpark, der Botanische Garten oder das Historische Museum, aber auch viele private Balkongärtner und Gartenbesitzer. Das Naturjahr beinhaltete eine ganze Reihe an Veranstaltungen wie Führungen, Ausstellungen oder Konzerte.

Sieben Stadtspaziergänge zeigten auf, wie wertvolle Stadtnatur aussieht. Mit diversen Aktionen wurden Private animiert, ihre Gärten und Balkone naturnäher zu gestalten. Ein Praxishandbuch lieferte das nötige Hintergrundwissen.

Ein wichtiges Teilprojekt waren auch die Aufwertungen im öffentlichen Raum. Im Westen der Stadt Bern wurden verschiedene Asphaltflächen aufgebrochen und mit einheimischer Flora bepflanzt. Weiter wurden Amphibienteiche gebaut, Rasen zu Wiesen aufgewertet, Wildhecken gepflanzt, Säume stehen gelassen und Stein- und Asthaufen in Parkanlagen und auf Grünstreifen entlang von Strassen angelegt.

Die Binding Stiftung lobte insbesondere den «systematischen und integralen Ansatz» des Projektes, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. So sei es gelungen, die breite Bevölkerung zu erreichen. Das Projekt werde über das eigentliche Themenjahr hinaus Wirkung entfalten.

«Der Preis würdigt das grosse Engagement von Stadtgrün Bern für das Themenjahr, das in Bern viel für die Naturvielfalt in Gang gesetzt hat», wird Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) in der Mitteilung zitiert.

Weitere Infromationen zum Bindig-Preis unter www.preis-biodiversitaet.ch

SDA/tag

