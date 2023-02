Surferin Bethany Hamilton – «Bin ich nur eine Hormonzahl?» Die amerikanische Topathletin will nicht mehr an Wettkämpfen antreten, wenn daran auch Transgender-Frauen zugelassen sind. Philippe Zweifel

Mit 13 biss ihr ein Tigerhai beim Surfen den linken Arm ab: Bethany Hamilton, heute 33, begann vier Wochen nach dem Vorfall wieder mit dem Training. Foto: Keystone

«Bin ich nur eine Hormonzahl? Ist es so einfach?» Auf dem Instagram-Account von Bethany Hamilton prangen für einmal keine strahlenden Bilder von Surf-Hotspots, sondern diese Worte, die einer gegenwärtigen Debatte zusätzlichen Zunder verleihen: der Frage, ob Transgender-Frauen an Sportwettbewerben in der Kategorie der Frauen teilnehmen dürfen. Für Hamilton, eine Topsurferin, ist die Antwort eindeutig: Nein, dürfen sie nicht.