Serie «Wie wir leben» – «Bin ich egoistisch? Wahrscheinlich schon» Die Schweizerin Barbara Willen, 51, lebt in einem Tiny House in der Abgeschiedenheit Lapplands. Die Einsamkeit liebt sie. Tina Huber

Lebt seit rund 25 Jahren im hohen Norden: Die gebürtige Thunerin Barbara Willen. Foto: PD

«Mein Häuschen steht auf einer kleinen Halbinsel in Nordschweden. Im Sommer, wenn das Wasser nicht gefroren ist, habe ich auf drei Seiten Seeanstoss. Jetzt im Winter sind die Tage in Lappland kurz, es ist knapp vier Stunden hell. Ich bin umgeben von Wald, die nächste Stadt Gällivare ist 50 Kilometer entfernt. Jeden Tag gehe ich mit meinen acht Huskys und dem Schlitten zwei bis drei Stunden raus. Gegen 14 Uhr dunkelt es schon wieder ein. Dann bin ich allein in meinem 18-m²-Häuschen und erledige Bürojobs. Manchmal helfe ich Freunden im Tourismus aus.