Konkurrenz für Strassenmagazin – Billigheft aus Deutschland – verkauft mit cleverer Masche «Surprise»-Verkaufende gehören im Raum Bern zum Ortsbild. Nun ist ein Trittbrettprodukt aufgetaucht, das zudem verteuert angeboten wird. Dölf Barben

Grosszügig erhöhter Preis: Das etablierte Strassenmagazin «Surprise» wird von einem Billigprodukt konkurrenziert. Foto: Raphael Moser

Man merkt es erst, wenn man das Heft bei Licht betrachtet: Der Verkäufer – er stand vor dem Coop-Laden in Kirchberg – hat für das «Strassenlicht»-Magazin mehr als den in der Titelzeile angegebene Preis verlangt. 5 statt 1.50 Franken. Der höhere Preis ist mit Kugelschreiber in der Ecke oben rechts ergänzt worden.