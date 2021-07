Billie Eilish baut eine Kathedrale aus der eigenen «Teenage Angst»

Kritik des neuen Albums – Billie Eilish baut eine Kathedrale aus ihrer «Teenage Angst» «Happier Than Ever» ist das Alterswerk einer 19-Jährigen. Kampfeslustig, mit unfassbarer visionärer Kraft. Joachim Hentschel

Schmerzenskonfession und höher fliegende Reflexion: Billie Eilishs neues Album weist weit über den Rand ihrer eigenen Generation. Foto: Kelia Anne Maccluskey

«Things I once enjoyed just keep me employed now», sing-raunt oder raun-singt sie gleich in «Getting Older», dem ersten Song auf «Happier Than Ever», Billie Eilishs neuen Album.

«Things I'm longing for, someday, I'll be bored of.» Was früher Spass war, ist zur Pflicht geworden, und die Sehnsucht von heute ist morgen zum Gähnen. Eine vermeintlich banale Erkenntnis der Adoleszenz, aber Billie Eilish macht daraus, nur vom trägen, dunklen Zeitlupen-Tremolo des Synthesizers begleitet, eine Schicksals- und Lebensbilanzballade von umfassendem Zuschnitt.